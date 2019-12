Skôr než sa rozhodnete pre tetovanie, dobre si to premyslite. Podľa istej štúdie sa vďaka tetovaniu môžete cítiť inak napríklad v telocvični.

Pri sledovaní športových prenosov v televízii dnes sotva nájdete tím (bez ohľadu na druh športu), v ktorom by nebol aspoň jeden hráč potetovaný, väčšinou s takzvanou kerkou na celej ruke.

Medzi profesionálnymi športovcami nie sú tetovania nič nezvyčajné. Až donedávna však nikto vážne neuvažoval nad tým, či by mohlo mať vpichovanie atramentu do dermálnej vrstvy pokožky – tej, v ktorej sú potné žľazy – vplyv na potenie.

Najnovšie sa objavili dôkazy, že zrejme áno.

Na vysokej škole Alma v Michigane zrealizovali malú štúdiu, pri ktorej testovali 10 zdravých mužov s tetovaniami na jednej časti tela a netetovanou pokožkou na druhej (napr. pravé plece mali tetované a ľavé nie).

Po vyvolaní potenia pomocou chemikálie, ktorá sa zvyčajne využíva pri testovaní cystickej fibrózy, odobrali vedci vzorky potu z oboch častí tela (znie to zábavne). Zistili, že množstvo potu z nepotetovaných častí kože bolo dvojnásobné v porovnaní s potetovanými oblasťami. Okrem toho obsahoval pot z potetovaných častí dvakrát také množstvo sodíka ako pot z netetovaných častí, teda inými slovami – bol slanší.

Znamená to, že atrament vpichovaný do pokožky pri tetovaní ničí potné žľazy? Je to možné. Podľa Maurieho Luetkemeiera, profesora integratívnej fyziológie a vedy o zdraví a šéfa spomínaného výskumu, však tetovanie nemôže vyradiť z fungovania toľko potných žliaz, aby sa telo prehrialo, aj keby pokrývalo väčšinu pokožky podľa vzoru Chrisa Andersena.

Pre športovcov na celom svete sú to skvelé správy. Rovnako aj pre vás, ak uvažujete o obrazovej dekorácii na pokožke. Iba rátajte s tým, že tetovaná oblasť sa nebude potiť tak, ako zvyčajne. Na druhej strane – ak sa na niektorých miestach potíte až priveľmi, možno by ste mohli porozmýšľať o tetovaní práve tam.

Čítajte tiež:

Ak uvažujete o tetovaní. Týchto desať vecí potrebujete vedieť

Výber najkrajšieho bývania na svete za rok 2017

Ktorú emóciu považujú ženy na mužoch za najviac sexy

Zdroj: http://www.mensfitness.com/styleandgrooming/grooming/getting-tattoo-may-affect-way-you-sweat