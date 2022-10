Módna obuv na jeseň 2022

Je načase začať s prípravami na jesennú sezónu! Neviete, aké tenisky si tento rok vybrať na jeseň? Ani ste nemohli lepšie trafiť…

Ak stojíte pred voľbou obuvi na novú sezónu, určite Vám príde vhod náš dnešný článok vytvorený spolu so Sizeer, v ktorom sme pre vás pripravili nielen ponuku dámskych topánok na jeseň 2022, ale aj pánskych a detských modelov.

New Balance 550

Hoci mnoho osôb určite nabralo dojem, že získať módnu obuv na jeseň sa rovná takmer zázraku, tak aj napriek zdaniu môžete New Balance 550 nájsť v ponuke populárnych športových obchodov na celom území Slovenska, je ním napríklad aj Sizeer. Oplatí sa tento model pridať do svojej jesennej kolekcie obuvi? V tomto prípade môže byť verdikt len jeden: samozrejme, že áno!

Rozchytávanou ponukou od NB je už v poradí už ďalší basketový model, ktorý sa dostal do mestskej módy a nastálo sa zapísal do histórie streetwearu. Osviežená klasika z roku 1989 nadchne pohodlím, stabilitou pri chôdzi a do detailov prepracovaným vzhľadom. Máme tu nízky pevný zvršok z kombinácie prírodnej kože, jej syntetickej obdoby a textilného materiálu, ktoré chodidlám zaručujú optimálnu oporu a plne hygienické podmienky. Vďaka vystlanému vnútru bola vylepšená ventilácia a ochrana jemnej pokožky pred odreninami, ako aj hrubá rovná podrážka ukončená gumeným dezén odolným voči odieraniu, čo spôsobuje, že v týchto mestských topánkach sa môžete cítiť sebavedome v meste, na basketbalovom ihrisku a každom inom mieste.

Nike Dynamo Go!

Vášho dieťaťa je všade plno? V tom prípade je najvyšší čas investovať do tenisiek pre malé deti Nike Dynamo Go!, ktoré by mohli svojou inovatívnosťou a revolučnosťou zahanbiť nejednu konkurenčnú ponuku. Všetko z ohľadu na fakt, že spomínaný model bol stvorený špeciálne s myšlienkou na potreby hendikepovaných drobcov, ktorí majú v dôsledku obmedzenej motoriky často problémy so samostatným a rýchlym obúvaním a vyzúvaním.

Pri tvorení tohto model vzal projektový tím Nike do úvahy všetky návrhy rodičov a vychovávateľov hendikepovaných detí, ako aj detí samotných a stvoril tenisky, ktoré si zamiluje každý drobec, bez ohľadu na stupeň svojej aktivity. V čom tkvie výnimočnosť tohto projektu? Na skonštruovanie farebných topánok pre deti bol použitý systém FlyEase, vďaka ktorému stačí len stúpiť na skladanú pätu, vsunúť do nej chodidlo a hotovo – tenisky sa na chodidlá obúvajú doslova samy a ideálne sa im prispôsobia. To však nie je jediná prednosť! V opisovanom projekte boli použité aj špeciálne vlnité elementy strategicky rozmiestnené na zvrškoch, ktoré dodatočne stabilizujú chodidlá aktívnych ratolestí a zvyšujú ich bezpečnosť.

New Balance 530

Dámska obuv na jeseň, ktorá si získala srdcia žien po celom svete a nosia ju doslova všetci od New Yorku cez Londýn, Paríž, až po slovenské ulice? Sú to samozrejme New Balance 530, ktoré s nami zostávajú aj nasledujúce mesiace, čo je veľmi dobrou správou pre všetky milovníčky tenisiek v štýle dad shoes. Hoci to pravdepodobne nikto nečakal, práve značka pochádzajúce z Bostonu, ktorá začala v posledných rokoch odvážne experimentovať so svojim vzhľadom a výrazne rozšírila svoju kolekciu obuvi o ďalšiu ponuku, sa stala expertom na tento typ tenisiek. Športový zvršok vzhľadom pripomínajúci bežecké modely pochádzajúce z 90. rokov, masívne podrážky s technológiou Abzorb pohlcujúcou, ako aj rozvádzajúcou energiu vznikajúcu pri údere chodidiel o povrch, spôsobujú, že záujem o New Balance 530 je tak veľký, že výrobca neustále zvyšuje svoju výrobu a ponúka nám úplne nové farebné vydania. Tento model odporúčame do pozornosti osobitne fanúšičkám štýlu athleisure, ako aj ženám, ktoré sa nerady príliš dlho zamýšľajú nad každodennými outfitmi a cenia si nadčasové a univerzálne riešenia.

Ak budú po nákupe vaši známi, priatelia či rodinný príslušníci pozerať na nové tenisky s písmenom „N“ so závisťou, určite ich poteší fakt, že online aj v kamenných predajniach Sizeer sú 530-ky dostupné aj v pánskych veľkostiach.

adidas PW Tennis Hu

Akú obuv si tento rok vybrať na jeseň? Dobrá správa pre fanúšikov neutrálnych farieb: tohtoročnú jeseň budú opäť vládnuť farby zeme! Horká čokoláda, sladký karamel, jemná béžová, belaso modrá, ako aj jemná fialová predstavujú nenápadnú alternatívu k rekordnej Very Peri (čiže farbe vyhlásenej za hit roku 2022 inštitútom predpovedajúcim trendy Pantone) a sú teda maximálne dovolené.

Ak ste sa už pred nejakým časom rozhodli zanechať klasickú čiernu pre teplú a univerzálnu hnedú, vašej pozornosti odporúčame tenisky pre mužov adidas PW Tennis Hu, čiže model pochádzajúci z najnovšej kolekcie nemeckej značky, ktorá k spolupráci opäť prizvala hudobnú legendu, akou je nepochybne Pharell Williams. Model je určený hlavne na obdobie teplejšej jesene a spája v sebe najžiadanejšie črty, ktoré určite ocení nejedene teniskoholik. Nízkoprofilový model od adidas je totiž spoľahlivý a veľmi štýlový – dynamický zvršok bol vyrobený z ľahkého trvácneho materiálu Primeknit, ktorý sa vďaka svojej špecifickej štruktúre chodidlu prispôsobuje ako ponožka a nespôsobuje odreniny ani podráždenia. Textilná výstelka odvádza nadmerné teplo a hnedá podrážka zaručuje zvýšenú priľnavosť a oporu na rôznorodých povrchoch, akým budete musieť nepochybne čeliť v mestskej džungli a nielen tam. V adidas PW Tennis Hu nenájdete klasické logo v podobe troch prúžkov na bočných paneloch, ale len symbol Trefoil viditeľný na päte a jazyku, vďaka čomu môžete tieto tenisky použiť nielen do mestských outfitov.

Nike Air More Uptempo ’96

Pri hľadaní pánskej obuvi na jeseň venujete osobitnú pozornosť hlavne modelom v štýle retro, ktoré si skvele poradia v súčasnej móde? Radšej rýchlo skontrolujte, či máte v šatníku pás tmavozelených alebo béžových vreckových nohavíc, či sivých teplákov, pretože ďalšia ponuka na našom zozname od Nike si až pýta, aby ju zostavili s nohavicami tohto typu.

Nike Air More Uptempo ‘96, pretože o nich hovoríme, sú tenisky pre mužov, ktorí pred tradičnými modelmi na nohách takmer každého človeka na ulici uprednostňujú originálnu ponuku, po ktorej nebude mať odvahu siahnuť každý. Nové vydanie basketbalového modelu, ktorý si nadchádzajúcu jeseň bleskovo podmaní svet streetwearu, je založené na zvýšených zvrškoch z prírodnej kože dobre stabilizujúcich chodidlá, ktoré sa k nim dokonale prispôsobujú a zaručujú im sviežosť po celú dobu používania, pričom dobrý dojem zvyšuje aj fakt, že zvršok obuvi je vybavený systémom perforácií. Vnútro je vystlané mäkkým textilným materiálom a masívna podrážka za svoj originálny look vďačí spojeniu pružnej peny, autorského revolučného systému odpruženia Max Air založeného na vzduchových vankúšikoch a gumeného dezénu zdobiaceho celok modelu. Jedinečný vzhľad celku pánskych jesenných topánok Nike dodáva systém šnurovania a fakt, že klasický branding v podobe loga Swoosh bol nahradený zväčšeným nápisom „Air“ na bočných paneloch.

Chcete Nike Air More Uptempo '96 pridať do svojej kolekcie? Tak sa radšej poponáhľajte, keďže v Sizeer je tento model dostupný už len v niekoľkých veľkostiach.

Timberland Premium

Objektom vášho hľadania je detská jesenná obuv, ktorá by okrem optimálneho tepelného komfortu zaručila aj každodennú oporu? Ak staviate na vysokú kvalitu, dlhoročné skúsenosti a nadčasový, módny vzhľad, v tom prípade môže byť odpoveď len jedna – mládežnícke Timberland Premium zo Sizeer.

Projekt pochádzajúci z ponuky americkej značky, ktorá sa v priebehu rokov stala špecialistom na projektovanie a výrobu outdoorovej obuvi schopnej zniesť aj to najintenzívnejšie používanie a ideálnej do nepriaznivých podmienok, je nepochybným splnením snov pre všetkých rodičov, ktorí majú doma malých objaviteľov. Pri výbere tohto modelu sa totiž nemusíte báť rozliepajúcich sa švov, predierajúceho sa materiálu alebo neistého kroku na mokrých a klzkých povrchoch. Jesenná obuv pre deti ozdobená stromčekom bola vyrobená z vysoko kvalitnej prírodnej kože z garbiarne triedy LWG Silver, ktorá sa vyznačuje trvácnosťou, dobre sa prispôsobuje chodidlám, ako aj zaručuje správnu priedušnosť. Mäkké vnútro jemne objíme chodidlá a podrážka z hĺbeným dezénom umožní kráčať svetom bez prekážok. Keď už spomíname tento model, musíme zdôrazniť fakt, že jeho konštrukcia je založená na vyššom zvršku, ktorý dodatočne stabilizuje členok a chráni ho pred úrazmi.

Chcete viac? Už nestrácajte ani chvíľu a prezrite si ponuku obuvi na jeseň dostupnú v kamenných predajniach alebo online obchode Sizeer, kde sa na jednom mieste stretávajú najväčšie športové aj streetwearové značky.