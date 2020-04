Čo vaše sny vypovedajú o vašom zdraví a vedeli ste čo znamenajú erotické sny a sny o útokoch

Premýšľali ste niekedy, prečo snívame? Odborníčka na problémy so spánkom, Rosalind Cartwright, Ph.D., tvrdí, že sny sú spôsobom akým mozog „včleňuje spomienky, rieši problémy a zaoberá sa emóciami. Týmto spôsobom sú sny nevyhnutné pre naše emocionálne zdravie“.

Aj keď je snívanie dôležité pre našu pamäť a duševné zdravie, sny môžu naznačovať aj zdravotné problémy, ktoré si vyžadujú našu pozornosť. Z nočných môr a frekvencie nášho snívania dokážeme veľa zistiť. Tu je niekoľko príkladov, kedy sa nám naše sny snažia naznačiť problém.

Nočné mory môžu byť varovným signálom

Nie je nič horšie ako prebudiť sa z nočnej mory zaliaty studeným potom a srdce vám ide vyskočiť z hrude. Pokiaľ sa vám to deje z času na čas, malo by to byť v poriadku avšak príliš časté nočné mory môžu naznačovať vážnejší zdravotný problém. Istá štúdia zistila, že nočné mory môžu súvisieť so srdcovými chorobami, pričom nepravidelný srdcový rytmus zvyšuje riziko nočných môr . Je to preto, že srdcové choroby môžu znížiť množstvo kyslíka, ktoré sa dostane do mozgu, čo môže vyvolať nočnú moru.

Ďalšou možnou príčinou nočných môr je spánkové apnoe, chronický stav, ktorý sa objaví, keď máte počas spánku nepravidelné alebo plytké dýchanie. Tieto prestávky v dýchaní môžu spôsobiť problém so spánkom vo fázy REM, kvôli nedostatku kyslíka.

Frekvencia snov môže poukazovať na niekoľko stavov

Väčšina ľudí má každú noc okolo štyroch až šiestich snov, ale nepamätá si všetky. Zaujímavé je, že si pravdepodobnejšie zapamätáme sny ak sa prebudíme skôr ako sa sen skončí alebo čoskoro po ňom. Poruchy nálady, ako je úzkosť a depresia, môžu byť príčinou zvýšenej frekvencie snov. Tieto poruchy môžu spôsobiť, že sa počas fázy REM prebudíte častejšie, takže si na ne spomeniete viac. Ak máte obavy, môžete si skúsiť viesť denník snov a všimnúť si tak ich frekvenciu. Aj keď si možno nemyslíte, že trpíte poruchou nálady, frekvencia vašich snov môže naznačovať niečo iné.

Medzi ďalšie príčiny častejších snov môže patriť prílišná horúčava alebo zima počas noci, chronická bolesť alebo vysadenie antidepresív. Dokonca aj vaše hormóny môžu mať vplyv na počet snov, ktoré si pamätáte.

Živé sny alebo bizarné sny

Živé sny môžu vzniknúť z rôznych dôvodov. Môžu naznačovať, že trpíte určitými zdravotnými problémami, ktoré môžu zahŕňať neurodegeneratívne poruchy, ako je Parkinsonova choroba. Existujú aj iné, menej desivé dôvody pre vaše divné sny, takže nerobte paniku.

Môže to byť pre vás prekvapením, ale najmä bizarné alebo nezabudnuteľné sny môžu tiež naznačovať možnú infekciu. „Akákoľvek infekcia zvyšuje množstvo hlbokého tzv. slow wave spánku, avšak oneskoruje sa počiatočný bod kedy vstúpime do fáze snívania, takže snívanie začína neskoro a môže prepuknúť do vedomia. To vedie k živým snom a zvláštnym halucináciám,“ vysvetľuje Patrick McNamara, neurológ z lekárskej fakulty na Bostonskej univerzite.

Alkohol môže tiež podnietiť živé a nezabudnuteľné sny. Je to preto, že účinky alkoholu vyprchávajú postupne, ovplyvňujú mozgové chemikálie a vyvolávajú bizarné a niekedy strašidelné sny. Podobne ako alkohol, aj lieky ako antidepresíva môžu mať tento účinok.

Sny, ktoré vás prebudia skôr

Lekári poznamenali, že ľudia s depresiou alebo úzkosťou vstúpia do REM spánku oveľa skôr počas noci, takže snívajú skôr v noci a vstávajú skoro.

Ďalším možným dôvodom prebudenia zo sna skôr, ako je obvyklé, môže byť dôsledok kyslého refluxu – známeho ako pálenie záhy -, ktorý sa môže vyvinúť po konzumácii veľkého alebo tučného jedla noc predtým. Ak trpíte posledným menovaným, možno budete chcieť zvážiť večer s ľahším jedlom aby ste si zaistili dobrý nočný spánok s príjemnými snami.

Sny o útokoch

Rovnako ako iné nočné mory, môžu útočné sny naznačovať neurodegeneratívnu poruchu, ako je Alzheimerova alebo Parkinsonova choroba.

Na psychologickej úrovni môžu sny o napadnutí tiež naznačovať pocit straty kontroly nad určitým aspektom nášho života.

Sny o útokoch môžu znamenať nevyriešený vnútorný konflikt. Aj keď sú tieto sny nepríjemné, môžu vám pomôcť vyriešiť tieto obavy.

Erotické sny môžu naznačovať zvýšenú kreativitu

Vedci zistili, že sny sexuálnej povahy môžu naznačovať prudký nárast kreativity. Je zaujímavé, že zatiaľ čo ľudia všetkých vekových skupín majú erotické sny, vyskytujú sa častejšie s vekom.

Veľmi často ich mávajú ľudia vo veku 60-70 rokov. V skutočnosti však nie sú spojené so sexuálnym životom, ale so zvýšenou úrovňou kreativity. Keď totiž ľudia starnú a dostávajú sa do dôchodku, často získavajú nové záľuby tvorivej povahy, čo môže vysvetliť zvýšenie frekvencie sexuálnych snov.

Zlé sny môžu byť výsledkom rôznych spúšťačov

Nie všetky sny naznačujú problém so zdravím, takže ak máte nočné mory alebo bizarné sny, nerobte unáhlené závery. Existujú určité spúšťače, ktoré môžu vyvolať určitý typ sna. Vône, zvuky, dokonca aj to čo ste v televízii sledovali pred spaním, môže ovplyvniť vaše sny, takže sledovanie strašidelného filmu pred spaním by mohlo spustiť podobný scenár vo vašej scéne snov.

Dokonca aj vitamíny môžu ovplyvniť naše sny, napríklad B6 je kofaktor, ktorý naše telo používa na premenu niektorých aminokyselín na neurotransmitery, ktoré ovplyvňujú naše sny.

