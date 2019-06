Bezsenné noci sa stanú minulosťou – pár tipov na skutočne kvalitný spánok

Ohodnoť článok

Rovnakú situáciu zažíva každý dennodenne. Pozriete si hlavné správy, večerný film, a počas reklám odbiehate do kúpeľne – rýchla sprcha, umyť vlasy, vyčistiť zuby. A keď skončíte s večernou hygienou, myšlienky vám blúdia k vašim veľkým mäkkým perinám. Ešte treba nastaviť budík a rýchlo prepočítať, koľko hodín spánku vám do rána vychádza. S pravdepodobnosťou, že zaspíte za 20 minút, sa to rovná celých 8 hodín! Znie to dokonale, nie?



V tom sa ale ozve vaša neúnavná myseľ, ktorá začne podrobne rozoberať každé jedno zlé životné rozhodnutie, alebo vám dáva lepšie argumenty k tej včerajšej hádke v práci. Jedna hodina, dve, tri,… Už nepotrebujete 8 hodín, ale budete vďační aj za tie tri, ktoré vám zostávajú. Ako však tomuto všetkému predísť a dostať spánok, ktorý vaše telo naozaj potrebuje?



Kvalitná posteľ je základ

Azda nikoho neprekvapí, že na to, aby ste sa vyspali ako v bavlnke, je potrebné vybrať si vhodnú posteľ. Najdôležitejším faktorom je práve jej veľkosť. Obrovská kráľovská posteľ vyzerá síce luxusne, ale navodzuje pocit preplnenej miestnosti, čo by vám mohlo obmedziť pohyb po miestnosti. Podceniť by ste nemali ani výber matracu či roštov.



Za najlepšiu voľbu sú v tomto prípade jednoznačne prírodné materiály. Okrem toho, že posteľ z masívu vnesie do spálne nádych prírody, má podstatne vyššiu hmotnosť a odolnosť voči vŕzganiu.

Primeraná teplota

Jednou z častých príčin nespavosti je práve nedostatok čerstvého vzduchu. Pred spaním je preto potrebné miestnosť aspoň na pár minút vyvetrať. Spravidla by malo byť v spálni o pár stupňov menej, ako v ostatných miestnostiach. V horúcich letných dňoch vás tak poteší chladnejší vánok, a v zimných mesiacoch vpustíte vyvetraním čerstvý vzduch do prekúrených izieb.



Zdroj: Patrícia Lukáčová

Pravidelný pohyb

Na to, aby ste mohli rýchlo a kvalitne zaspať, musíte vydať dostatok energie a vyvolať si fyzickú únavu. Už pri tridsiatich minútach cvičenia denne pocítite pozitívne účinky a určite vám vhod padne aj prechádzka v prírode. A nielen, že niečo urobíte pre svoj spánok, ale aj pre svoje telo. A v zdravom tele zdravý duch! Cvičiť by ste ale nemali tesne pred spaním, čím by sa vaše zaspávanie mohlo značne predĺžiť.



Tip: Chodievajte spávať približne v rovnakom čase, čo pozitívne vplýva na celý biorytmus.



Veční ničitelia spánku

Keď ste sa už večer rozhodli vybrať na prechádzku pri západe slnka po námestí, kávu v podniku by ste mali rozhodne vymeniť napríklad za ovocné šťavy. Nápoje s obsahom kofeínu, medzi ktoré patrí aj zelený a čierny čaj, dozaista nie sú správnou voľbou pred spaním.



Povzbudzujúco na ľudský mozog pôsobí aj nikotín či alkohol, s výnimkou piva (to má, prekvapivo, v primeranej miere upokojujúce účinky). Sýte a mastné jedlá sa tiež môžu stať nepriateľom spánku, pretože zaťažujú tráviacu sústavu.



Zdroj: Patrícia Lukáčová

Poklady z kuchyne

Ešte predtým, ako siahnete po produktoch z lekárne, mali by ste sa zamyslieť, či ich naozaj potrebujete. V prvom rade vyskúšajte pár babských potravín, ktoré sa jednoznačne nájdu v každej domácnosti. Pohár teplého mlieka (ideálne s medom), pár plátkov syra alebo mäta, ktorá okrem spánku pôsobí pozitívne napríklad aj na žalúdočné problémy či migrény.



Za zmienku stoja aj banány, kiwi, ľanové semiačka, vlašské orechy, čerešne alebo harmančekový čaj. Prírodné produkty sú predsa tie najlepšie lieky, a niet sa čo čudovať, že ich naši predkovia využívali po stáročia.