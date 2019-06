Zmrazenie ženských vajíčok. Všetko, čo potrebujete vedieť 5 (100%) 2 votes (100%)votes

Zmraziť vajíčka, áno či nie

Biologické hodiny tikajú u žien o čosi neúprosnejšie, ako u mužov. Možno ste už počuli o zmrazení vajíčok a zaujíma vás viac. Prezradíme vám, ako to prebieha, koľko to stojí, aj či to bolí. Tu sú najčastejšie otázky a odpovede.

Prečo si zmraziť vajíčka

Plodnosť ženy začne okolo tridsiateho roku života rapídne klesať. Po „tridsaťpäťke“ je to ešte výraznejšie. Ak si však žena nechá zmraziť vajíčka, keď je mladá, šance na otehotnenie sú obdobné tomu, ako keby sa o to pokúšala v čase ich odberu.

Znie to dosť sci-fi. O čo vlastne ide

Ide o proces, kedy sa žene odoberú vajíčka z vaječníkov a následne sa zamrazia a uskladnia.

Ako prebieha samotné zmrazenie

To závisí od jednotlivej kliniky. Niekde stále používajú techniku pomalého mrazenia, inde zase tzv. vitrifikáciu, pomocou ktorej možno vajíčka zamraziť už do desiatich minút. Vajíčka sa najskôr vystavia látkam, ktoré zabraňujú tvorbe ľadových kryštálov a následne sa ponoria do tekutého dusíka. Úspešnosť ujatia vajíčka zamrazeného pomocou tejto techniky je až dvojnásobná oproti iným metódam.

Kedy je vhodný čas na zmrazenie vajíčok

Najlepšie je stihnúť to do tridsiateho piateho roku života ženy. Po zamrazení možno vajíčka skladovať veľmi dlho. Bábätká sa narodili aj z vajíčok, ktoré boli zmrazené štrnásť rokov. Neexistujú dôkazy o tom, že by čas strávený v kryokomore vplýval na ich kvalitu.

Koľko času to zaberie

Prvý cyklus trvá asi mesiac. Najskôr žena podstúpi vyšetrenia na zhodnotenie plodnosti. Potom nasleduje osem až jedenásť dní hormonálnych injekcií, ktoré podporujú tvorbu vajíčok. Následne sa pristúpi k ich odobratiu.

Čo možno očakávať po injekciách

Štvrtina žien zažíva mierne bolesti hlavy, výkyvy nálad, nespavosť, návaly horúceho a studeného potu, zvýšenú citlivosť pŕs, nafukovanie či zadržiavanie vody v tele. Väčšinou ide o mierne príznaky, ktoré odznejú v priebehu niekoľkých dní. Vážnejšie riziko predstavuje ovariálny hyperstimulačný syndróm, ktorý sa môže vyskytnúť asi u jednej ženy z tisíc. Dôsledné sledovanie a podávanie liekov môže znížiť toto riziko takmer na nulu.

Aký vážny zákrok predstavuje odobratie vajíčok

Pacientke po anestéziou sa do cez vaginálnu stenu do každého vaječníka zavedie ihla, pomocou ktorej sa odoberú vajíčka a okolitá tekutina. Cez katéter poputujú až do skúmavky. Celý zákrok trvá asi pätnásť minút, nevyžaduje rez a nezostávajú po ňom štichy ani jazvy.

Bolí to

Stimulačná časť s hormonálnymi injekciami je skôr oštara. Ultrazvukové vyšetrenia tiež nebolia, hoci môžu byť trochu nepríjemné. Počas samotného zákroku je pacientka v narkóze, takže nič necíti. Po prebratí sa môže cítiť mierne bolesti v oblasti vagíny či kŕče v podbruší ako pri menštruácii.

Koľko to celé stojí

Ceny za odber a prvý rok uskladnenia v „mrazáku“ sa pohybujú od 160 do 300 eur. Za každý ďalší rok uskladnenia vajíčok zaplatíte od 70 eur. Za proces umelého oplodnenia (od odobratia vajíčok po prenos embryí do maternice) zaplatíte na Slovensku od 1000 do 1500 eur. Veľa však hradia poisťovne.

Do akého veku možno vajíčka využiť

Ak je žena zdravá, tak môže vynosiť dieťa aj okolo päťdesiatky.

Ako vlastne prebieha proces umelého oplodnenia

Najskôr sa opatrne rozmrazia vajíčka oplodnia sa spermiami. Počas dvoch až troch týždňov bude žena brať lieky a vaginálne čapíky, ktoré telo pripravia na prenos embryí do maternice. Ten trvá asi päť až desať minút a nejde o chirurgický zákrok. Používa sa pri ňom ultrazvuk. Po asi desiatich dňoch sa z krvi pacientky zistí, či bol zákrok úspešný a otehotnela.

Čo sa stane s nevyužitým vajíčkami

To je na rozhodnutí ženy. Môže ich nechať zničiť, darovať, alebo poskytnúť na vedecké účely.

https://www.purewow.com/wellness/freezing-eggs-questions-and-answers