Prichádza do kín: PAVAROTTI

Ohodnoť článok

(Pavarotti)

UK / USA – 2019

Dĺžka: 114 min.

114 min. Žáner: dokumentárny

dokumentárny Premiéra: 4. 7. 2019

4. 7. 2019 Réžia: Ron Howard

„Niektorí speváci vedia spievať operu. Pavarotti bol opera.“ Bono Vox, U2

Všeobecný i intímny filmový pohľad na život, prácu a osobu opernej legendy Luciana Pavarottiho. Pavarotti priblížil operu najširšiemu publiku. Z chudobného talianskeho chlapca sa stal v podstate medzinárodnou rockovou hviezdou. Jeho životný príbeh, ktorý emóciami, zvratmi a veľkoleposťou sám o sebe pripomína operu, rozpráva režisér Ron Howard, držiteľ Oscara za film Čistá duša. Ron Howard okrem iného nakrútil ocenený dokument o Beatles „Eight Days a Week – The Touring Years“, a filmy ako Apollo 13, Ťažká váha, Da Vinciho kód alebo Rivali.

Meno Pavarotti pozná celý svet. Hudobná ikona, ktorá svojím významom, umením a popularitou ďaleko prekročila hranice operného žánru. Možno najlepší tenor histórie, ktorého si v roku 1972 obecenstvo Metropolitnej opery v New Yorku 17-krát vytlieskalo pred oponou. Dokument o ňom, ale nie je len filmom o celebrite, je to predovšetkým hlboký portrét samotného Luciana. Dokument Pavarotti ukazuje, aký bol, ako žil, čo ho poháňalo dopredu, z čoho mal obavy a strach, čo ho trápilo, čo ho robilo šťastným. Popri verejných záberov z vystúpení alebo televízie tvorcovia získali a využili množstvo súkromných videozáberov od jeho priateľov, spolupracovníkov, rodiny a manželky. Väčšina z unikátnych záberov a osobných hovorov s Pavarottim doteraz nevidelo svetlo sveta, Pavarotti je na nich medzi svojimi najbližšími otvorený a úprimný. „Nie som ani trochu znalec opery. Pavarottiho som musel študovať a objavovať. To, čo som sa naučil a dozvedel, ma ohromilo, a proste to rozprávam a odovzdávam ďalej,“ hovorí režisér Ron Howard.

Odporúčaná prístupnosť: bez obmedzenia

Farebný, české titulky

2D DCP