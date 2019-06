Ako pomôcť dieťaťu lepšie vám rozumieť

Ohodnoť článok

Aj vy máte pocit, že vás vaše dieťa ignoruje tak v 97 percentách prípadov? Prosby o upratovanie ostanú nepovšimnuté, monológy o dennom programe sú zakončené ich zmätenou otázkou „Čo?“, snaha o rozhovor je prerušovaná vtipmi.

Kelly Leloneková radí, že naše deti nás často nechápu práve preto, lebo rozprávame priveľa. Tu je 5 tipov, ktoré vám pomôžu vaše ratolesti zaujať.

Nikdy nie je priskoro začať učiť umenie konverzácie.

Už niekoľkomesačné bábätká reagujú na svoje meno. Keď dosiahnu asi 9 mesiacov, začínajú rozumieť slovám ako „Nie“. Keď trávite čas s tak malým dieťaťom, oslovte ho menom, počkajte kým na vás upriami očný kontakt a pýtajte sa ho jednoduché otázky s jasnými možnosťami výberu, ako napríklad „Chceš bábiku alebo zajačika?“, namiesto „S čím sa chceš hrať?“

Kľúčom je jasnosť

Rozprávajte pomaly a jasne, v krátkych vetách. Pomáhajte porozumeniu aj vizuálnymi pomôckami – obrázkami či ukazovaním na objekt, o ktorom rozprávate. Deti by mali byť jasne a priamo informované o tom, čo od nich požadujete. Ak je to potrebné, povedzte im aj kedy a ako to spraviť. Ale čím menej slov použijete, tým lepšie.

Žite v prítomnosti

Rozprávajte sa často o tom, čo sa deje teraz, nie čo sa dialo včera, alebo čo plánujete robiť zajtra. Väčšina detí začína rozumieť konceptu času až po nástupe do škôlky. Skôr teda budú mať záujem rozprávať sa o momentálnej situácii.

Stíšte hluk v pozadí

Televízia, ktorú nikto nepozerá, autorádio alebo aj zapnutá rúra ovplyvnia, nakoľko vaše dieťa dokáže spracovať čo mu hovoríte. Odstránením rozptýlení a hluku vytvoríte jednoduché prostredie pre lepšiu komunikáciu.

Ponechajte v rozhovore priestor

V dospelosti často vnímame ticho počas rozhovoru ako divné a nepríjemné. Ale keď ho neustále vypĺňame, ničíme tým priestor, ktorý deti potrebujú na formuláciu svojich myšlienok. Po opýtaní sa otázky poskytnite dieťaťu aspoň 5 sekúnd ticha, aby mohlo porozmýšľať nad odpoveďou. Deti potrebujú čas na porozumenie otázke, aj na svoju reakciu. Preto netreba každé ticho vyplniť našimi monológmi.

