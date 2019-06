Čo o vás prezradí váš mejkap 5 (100%) 2 votes (100%)votes

Prečo ženy nosia mejkap? Môže to byť z viacerých dôvodov, no zrejme sa zhodneme, že ten najhlavnejší je vo všeobecnosti jeden: chcú vyzerať atraktívnejšie. Mejkap im v tomto ohľade naozaj pomáha, čo potvrdzujú viaceré štúdie. Muži aj ženy sa v prieskumoch vyjadrili, že ženy sú s mejkapom atraktívnejšie ako bez neho. Je to zrejme preto, že mejkap zvýrazňuje ženské črty v tvári a dodáva jej mladistvejší vzhľad.

Krajší vzhľad však nie je jediná vec, ktorú si muži asociujú s mejkapom. O ženách, ktoré ho používajú, si myslia aj to, že majú väčší záujem o mužov, sú promiskuitnejšie a nebránia sa vzťahom na jednu noc. Toto zistenie je zásadné a znepokojivé. Muži podľa neho majú tendenciu vykladať si neutrálne správanie, akým je napríklad nosenie mejkapu, ako sexuálny záujem.Carlota Batresová z Gettysburg College v Pennsylvánii odfotografovala sedemdesiat mladých žien. Každá z nich pravidelne nosí mejkap. Utratí naň v priemere jedenásť dolárov mesačne a denne strávi dvanásť minút líčením a odlíčením. Batresová spravila každej žene dve fotky – jednu s bežným nalíčením, druhú bez neho. Následne mali dobrovoľníci fotografie hodnotiť. Dopadlo to tak, ako spomíname vyššie.

Je však toto vnímanie pravdivé? Batresová sa fotografovaných žien pýtala na ich postoj k nezáväznému sexu. Tie, ktoré k nemu pristupovali otvorenejšie, nemíňali viac peňazí na mejkap ani líčeniu nevenovali viac času. Je zaujímavé, že posudzovatelia fotografií sa vôbec netrafili do toho, ktoré ženy sú promiskuitné. Väčšinou za také označili ženy, ktoré v skutočnosti patrili k najzdržanlivejším.

Podrobnejšia analýza odhalila, že mužské vnímanie bolo založené len na výzore. Atraktívnejšie ženy označili za ochotnejšie k nezáväznému sexu, hoci sa ich odhad ukázal ako nesprávny.

Mejkap teda ženy skrášľuje, no nehovorí vôbec nič o ich sexuálnych motívoch či túžbach. Ani v 21. storočí to, žiaľ, ešte všetkým nie je jasné.

