3 základné tipy ako sa počas sviatkov neprejesť

Sviatky klopú na dvere a vy viete čo to znamená pre naše žalúdky. Návšteva rodiny, počúvanie kolied, napchávanie sa koláčmi a následný pocit viny z pažravosti. Vyskúšajte tieto tipy odborníka na výživu, Dr. Charles Passlera a vyhnite sa počas sviatkov bolesti brucha.

Spravte si plán

Starostlivé plánovanie vám zabráni v tom aby ste to prehnali. Dr. Passler navrhuje, aby ste si zistili čo najviac informácií o jedle, ktoré sa na návšteve či pri sviatočnom stole bude podávať, rozhodli sa čo by ste si radi z toho dali a držali sa svojich pravidiel. Jednoducho, ak viete, že váš známy prinesie koláč, ktorý máte najradšej, zdržte sa tých ostatných a pochutnajte si na tom čo vám za to stojí.

Pite veľa vody

Sviatky sú známe šťastnou hodinkou, kedy sú „bary otvorené“ a šampanské tečie potokom. Podľa doktora Passlera by ste si pred každým pohárikom mali dopriať pohár vody. Tým zabránite nadmernému pitiu, pretože nebudete smädní. Pokiaľ nejde o obyčajné posedenie, ale naozajstnú večeru, nemali by ste si dať žiaden alkohol až do kým sa nebude podávať samotná večera.

Správny výber taniera

Áno, švédske stoly síce vyzerajú super, ale rovnako vás a váš žalúdok môžu dostať do neľahkej situácie. Aby ste sa tomu vyhli, zvoľte menší tanier ako napríklad šalátový či dezertný. Ak máte príliš veľký tanier je pravdepodobnejšie, že ho zaplníte nie jedným ale niekoľkými druhmi jedla z bufetu.



