Takto negatívne ovplyvňujú sociálne média naše duševné zdravie

Vzostup sociálnych médií znamená, že sme globálne prepojení viac ako kedykoľvek pred tým.

Avšak naša závislosť na sociálnych médiách môže mať škodlivý vplyv na naše duševné zdravie, bežný človek si kontroluje svoj telefón aj 28 x denne.

Kým využívanie sociálnych médií môže mať svoje výhody, ich príliš časté používanie môže mať za následok izolovanie sa a menej šťastný život z dlhodobého hľadiska.

Tu je päť spôsobov, ako sociálne médiá môžu negatívne ovplyvniť vaše duševné zdravie bez toho, aby ste si to dokonca uvedomovali.

Sebavedomie

Všetci máme neistoty, o niektorých otvorene hovoríme a niektoré si radšej nechávame pre seba.

Avšak porovnávanie sa s ostatnými a ich ,,vizuálne dokonalými“ fotkami na Instagrame, vám môže spôsobiť isté pochybnosti.

Štúdia, ktorú uskutočnili na Kodanskej univerzite zistila, že veľa ľudí trpí nenávisťou k Facebooku, pričom tí, ktorí sa zdržali používania tejto obľúbenej stránky sa cítili spokojnejší so svojím životom.

Ak si začneme viac uvedomovať koľko času trávime skorolvaním profilov ostatných a neustálym porovnávaním sa, pomôže nám to zamerať sa na seba a zvýšiť tak aj sebavedomie.

Ľudské spojenie

Ako ľudské bytosti je pre nás dôležité, aby sme mohli navzájom komunikovať a nadväzovať osobné vzťahy.

To však môže byť ťažké keď sme neustále prilepení k obrazovkám a obklopení digitálnymi fasádami našich priateľov, než nimi.

Zažili ste ten náhly pocit úzkosti a osamelosti, keď ste uvideli fotky vašich priateľov z oslavy či podujatia, na ktoré ste nešli?

Štúdia publikovaná American Journal of Epidemiology hodnotila 5 208 subjektov a zistila, že pravidelné používanie Facebooku ma negatívny vplyv na celkové šťastie jednotlivcov.

Pamäť

Sociálne média sú super ak si chcete pripomenúť niektoré udalosti či spomienky.

Môže však tiež narušiť spôsob, akým si spomínate na niektoré úseky vášho života.

Mnohí z nás trávia príliš času snažením sa spraviť dokonalú fotografiu toho čo práve zažívajú, než aby daný okamžik skutočne precítili.

Spánok

Dostatok spánku by malo byť našou prioritou.

Mnohí z nás sú často na telefóne tesne pred tým ako sa rozhodnú uložiť k spánku, čo však robí zaspávanie ťažším.

Vypriadavanie sa s úzkosťou či závisťou, ktorú môžeme zažiť pri skrolovaní príspevkov, udržuje mozog vo vysokej činnosti a zabraňuje nám zaspať.

Skúste si nastaviť pravidlo, že telefón odložíte najmenej 40 minút až hodinu pred spaním a zistite, či to má vplyv na kvalitu vášho spánku.

Mentálne zdravie

Nielenže sa ukázalo, že sociálne médiá spôsobujú nešťastie, ale môžu tiež viesť k vývoju problémov duševného zdravia, ako je úzkosť alebo depresia, keď sa používajú príliš veľa alebo bez obozretnosti.

To neznamená, že by ste so sociálnymi médiami mali nevyhnutne skončiť. No ak zaznamenáte, že vám spôsobujú negatívne pocity, mali by ste si od nich počas dňa dať niekoľko prestávok. Mierna zmena vám môže priniesť veľa dobrého 🙂