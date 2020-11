Moderný spôsob, ako efektívne využiť priestor vašej špajze

Každý jeden z nás potrebuje ku svojmu komfortu veci, ktoré používa síce zriedka, zároveň je ale nútený ich mať vždy vo svojej blízkosti a po ruke. Žehliaca doska, vysávač, čistiace prostriedky na údržbu domácnosti, riady, potraviny a rôzne iné potrebné suroviny je nutné niekam uložiť. Na tieto účely najlepšie slúži špajza, ktorá sa nachádza v každom jednom dome alebo byte. Jej rozmery sú však v mnohých prípadoch na uskladnenie množstva týchto vecí nevyhovujúce, a preto sa majitelia nehnuteľností snažia tento problém vyriešiť vhodným spôsobom.

Na optimálne využitie tohto malého priestoru a uskladnenie vecí do výšky sa najviac využívajú policové systémy. A my vám o jednom z tých najefektívnejších teraz niečo povieme.

Pohodlný a praktický skladovací systém od Majster Regál

Ide o kovové policové regály, ktoré vám umožnia naraz a v jednom momente pred zvedavými očami návštev alebo pre váš lepší pocit skryť veľa potrebných vecí. Pevná a stabilná kovová konštrukcia regálov do špajze dokáže v tomto dôležitom priestore vytvoriť pohodlný a praktický skladovací systém. Pomôže vám racionálne usporiadať všetky potrebné maličkosti tak, aby ste ich mali zároveň vždy po ruke. Špajzový úložný systém od Majster Regál je inteligentné riešenie za prijateľnú cenu.

Pomocník, ktorého výhody ocení aj odborník

Optimálne využitie priestoru so všetkým, čo k svojmu pohodliu potrebujeme, je s profesionálnymi regálmi do domácnosti naozaj jednoduché. Prečo?

Otvorený policový systém kovových regálov je vzdušný, jednoducho sa udržiava v čistote a všetko, čo doň uložíte máte vždy po ruke a prehľadne usporiadané. Nesmierne veľkým bonusom je aj ľahká konštrukcia jednotlivých častí, ktoré sa dajú kedykoľvek prepravovať, zmontovať alebo demontovať. Jednoduchosť konštrukcie však neznamená automaticky zníženú kvalitu a stabilitu regálov, práve naopak!

Skvelé regály do špajze od Majster Regál vyhovujú normám, sú bezpečné a certifikované na použitie v každom priestore. Robustné a pevné police profesionálnych regálov unesú veľkú váhu, takže ich môžete využiť aj na uloženie väčších bremien. Povrchová úprava a spracovanie regálov je dokonale prispôsobené vašim potrebám a údržbe, s ktorou si už nemusíte robiť najmenšie starosti. To však ani zďaleka nie je všetko.

Policový systém, vďaka ktorému zabudnete na chaos a neporiadok

Kovový regál do špajze predstavuje sadu rôznych medziposchodí, ktoré spája jedna spoločná konštrukcia bezskrutkového, skrutkového alebo Rivet systému. Jeho veľkosti sú rôzne a každý má možnosť, aj s pomocou online konfigurátora, zvoliť si takú, ktorá bude zodpovedať rozmerom konkrétneho priestoru. Aj vďaka tomu dokážete všetky veci uložiť na svoje miesto, kde budú jednotlivé položky chránené pred vodou a vlhkosťou.

Takéto police môžete tiež využiť aj pri zónovaní komory alebo iných obytných miestností. Zjednoduší vám to aj minimalistický a moderný dizajn regálov, ktorý bude príjemný nielen na pohľad, ale aj dotyk. Stačí si vybrať zodpovedajúcu farbu, materiál police a zariadiť si špajzu podľa svojich predstáv alebo tradície.

Majster Regál vám ponúka moderný spôsob, ako systematicky usporiadať priestor komory a užívať si pri jej využití dostatok slobody. Tak to s ním vyskúšajte a regál do špajze alebo domácnosti si inštalujte. Zvládnete to za štvrť hodinku.