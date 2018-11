Fráza, ktorá vám pomôže byť okamžite šťastnejším Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Tip od psychológa, ktorý vám pomôže byť okamžite šťastnejším.

Vždy keď ste posadnutý snahou niekoho, alebo niečo zmeniť, pridajte si pred vetu : ,,Bolo by skvelé…“ Dokonca to môžete používať ja pri probléoch, ktoré nie sú psychologického charakteru, napríklad: ,,Bolo by skvelé, ak by som si mohol kúpiť nový televízor, ale nie je to nevyhnutné.“

Samozrejme, že táto fráza sa nevzťahuje na všetko. Sú chvíle, kedy vám ľudia môžu ublížiť, alebo vás uraziť a nebolo by „skvelé“ keby konali inak, jednoducho by mali! Ako keď vás kolega ohovára v práci…

No pri väčšine situácií vás táto fráza naučí byť rád za to čo máte, nechať ísť to čo nemôžete ovládať a byť trochu šťastnejším. A to je niečo čo si predsa želá každý z nás.

