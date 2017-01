Samsung Gear IconX: veru, chcelo by to ešte kúsok zapracovať

Ohodnoť článok

Minulý rok prišiel iPhone, ako jeden z prvých smartfónov, s novinkou, ktorá odstránila klasický audio jack z tela telefónov a nahradila ho bluetooth slúchadlami. Tento rok očakávame viacero telefónov, ktoré budú postupovať rovnako. V rámci týchto zmien nechce zostať nič dlžný ani Samsung, ktorý v roku 2016 predstavil svoje bezdrôtové slúchadlá Gear IconX. Pozreli sme sa na nich bližšie a poriadne ich vyskúšali.

+ Príjemný dizajn - Zložité nahrávanie hudby + Množstvo senzorov - Komplikovaný touchpad + Možnosť športovať či počúvať hudbu aj bez telefóna - slabá batéria + Tlmenie okolitého hluku - Priemerný zvuk + Malé rozmery

Na pohľad pekné, ale…

IconX sú malé a ľahké slúchadlá (vážia 6 g), ktoré môžete ovládať gestami a slúžia na športovanie alebo počúvanie hudby. Dizajnu nie je čo vytknúť, slúchadlá pôsobia na pohľad veľmi príjemne. Samsung ich dodáva s viacerými silikónovými výplňami, ktoré dopomôžu, aby vám sedeli lepšie v ušiach. Pri ich používaní sme však občas mali pocit, že nám vypadnú a nepomohla ani výmena výplní. Možno to však bol iba náš pocit a niekomu inému padnú ako uliate.

Čo kvitujeme Samsungu je to, že IconX môžete používať aj bez prítomnosti telefónu. Hudbu si jednoducho stiahnete priamo do slúchadiel, ktoré majú pamäť 4 GB, použiteľných je 3,5 GB. To vám postačí na približne 1 000 piesní. Slúchadlá podporujú formáty MP3, M4A, AAC, WAV a WMA v9.

Musíte mať aplikáciu od Samsungu

Ak sa však rozhodnete, že budete počúvať hudbu cez telefón, tak sa pripravte, že si budete musieť nainštalovať aplikáciu Samsung Gear. My sme so slúchadlami prepájali Samsung Galaxy S7, preto nevieme povedať, či sú kompatibilné aj s telefónmi iných značiek. Od ľudí sme však počuli, že s tým mali problém. Rovnako budete potrebovať aj aplikáciu na stiahnutie piesní z mobilu na slúchadlá. Nám to však vôbec neprekážalo, lebo hudbu si môžete nahrať aj za pomoci počítača, takže aj keď máte telefón inej značky, nahradí ho plnohodnotne počítač.

V tomto prípade to však Samsung vyriešil divne. Po pripojení slúchadiel k počítaču sa vám otvoria dva priečinky, pre každé slúchadlo jeden. Čiže ak chcete počúvať hudbu v oboch slúchadlách, musíte ju nahrať na každé zvlášť. Dúfame, že to Samsung v budúcnu zjednotí, lebo takéto riešenie je vskutku nepraktické.

Zabeháte si len S Health

Mimo počúvania hudby dokážu nové IconX merať váš tep, zmerať viacero zdravotných funkcií alebo si cez ne môžete vypočuť tlkot svojho srdca a o všetkom budete informovaní priamo do vášho uška. Samozrejme, to všetko môžete využívať až po spojení s aplikáciou S Health.

Pre športujúcich ľudí sú tieto slúchadlá naozaj kvalitne vybavené. Ale aj v tomto prípade pracujú ako dva oddelené štáty. Jedno slúchadlo vás bude informovať o prebiehajúcom cvičení a druhé vám napríklad poslúži na telefonovanie. Stále nevieme pochopiť, prečo Samsung pristúpil k tomuto oddelenému riešeniu.

Ovládanie dotykom má svoje muchy

Samsung ponúka ovládanie slúchadiel za pomoci touchpadu na ich povrchu. Bohužiaľ, reakcie aj samotné používanie nie je vôbec jednoduché a pohodlné. Jeden klik slúži na zastavenie/pokračovanie; dvojklik na preskočenie skladby a ak kliknete na touchpad trikrát, prehrávanie preskočí na predchádzajúcu skladbu. Slúchadlá sme používali týždeň, ale aj tak sme nenašli presné množstvo tlaku alebo jemnosti, ako správne spúšťať jednotlivé gestá. Mnohokrát sa nám stalo, že sme urobili úplne niečo iné, než sme chceli.

Zvuk nie je ničím svetoborný

Čo sa týka samotného výkonu slúchadiel, môžeme ich zaradiť k priemeru. Hlasitosť reprodukovaného zvuku je dostačujúca a zvuk je stráviteľný. Privítali by sme však možno o niečo silnejšie basy. Bolo však zaujímavé zistiť, že po výmene silikónových výplní sa menila aj kvalita zvuku. Ak sa vám bude chcieť, skúste zaexperimentovať a možno natrafíte na to pravé orechové.

Batéria naša každodenná

Tak ako pri iných mobilných zariadeniach, aj v tomto prípade nemožno očakávať žiadne zázraky. Pri IconX bude záležať, ako ich budete využívať. Ak budete zdieľať hudbu cez bluetooth, tak sa pripravte na výdrž niečo viac ako 1 hodinu. Pokiaľ však budete počúvať hudbu z vnútornej pamäte, výdrž sa zastaví pri 2 – 2,5 hodinách. Samozrejme, dĺžka batérie závisí aj od funkcií, ktoré využívate. Pri klasickom cvičení s počúvaním hudby a nejakými tými zdravotnými funkciami vás IconX podržia 2 hodiny, takže je to prijateľné. Pri úplnom vybití môžete použiť priložené puzdro. Slúchadlá ním dokážete nabiť asi tak dvakrát.

Záver

Od slúchadiel v tejto cenovej hladine by sme rozhodne čakali viac. Negatívum vidíme v tom, že ak chcete využívať slúchadlá, musíte vlastniť a používať zariadenia a aplikácie od Samsungu. Týmto spôsobom sa spoločnosť pripravuje o možných zákazníkov. Určite nás prekvapilo aj separátne fungovanie jednotlivých slúchadiel. A nakoniec nás sklamalo zložitejšie ovládanie dotykom. Na druhej strane sa nám páčilo množstvo senzorov, ktorými sú slúchadlá vybavené, možnosť odizolovať vonkajšie zvuky či prehrávanie hudby priamo z úložiska v slúchadlách. Gear IconX sú zaujímavou hračkou, ktorá ešte potrebuje zopár vylepšení.

