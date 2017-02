Písanie s najnovšou ergonomickou klávesnicou od Microsoftu je doslova pôžitok

Ohodnoť článok

Je drahá, ale určite jedna z najlepších klávesníc, aké sa vám kedy dostanú do rúk. Ak trávite väčšinu dňa za počítačom, stálo by za to pozrieť sa na ergonomické klávesnice. Pri navrhovaní tradičnej plochej klávesnice s rozložením QWERTY nebolo pohodlie najdôležitejším aspektom a buďme k sebe úprimní – prečo by sme sa mali nútiť žiť s niečím, čo bolo vymyslené ešte pre písacie stroje v 70-tych rokoch 19. storočia?

Nová klávesnica je pohodlná

Microsoftu sa posledné desaťročia darí držať sa v popredí ergonomickej scény s „prirodzenými“ klávesnicami, ktoré rozdeľujú rozostavenie kláves QWERTY na dve polovice a sú tak pohodlnejšie pre ruky i zápästia. Najnovšia bezdrôtová ergonomická klávesnica (Surface Ergonomic Keyboard) je zatiaľ najlepším modelom.

Novinka vyzerá ku podivu ako krok späť od posledného ergonomického produktu od Microsoftu (Sculpt Ergonomic Keyboard). Kým ten sa pýšil futuristickým dizajnom s veľkou medzerou medzi čiastočne oddelenými polovicami, najnovší model je relatívne jednoduchý. Svetlosivou farbou sa dokonale hodí k prenosným a stolným počítačom rady Surface (preto aj podobný názov). Vyzerá síce trošku tradične, no pokiaľ ide o písanie, je to najprepracovanejšia klávesnica od Microsoftu, akú sme kedy vyskúšali.

Všetky klávesy sú pre prsty jednoducho dostupné, hĺbka aj odpor pri stláčaní absolútne vyhovujú. Nedá sa nespomenúť, že už pri jemnom dotyku akoby lákali užívateľa zatlačiť. Surface Ergonomic je prekvapivo tichá klávesnica dokonca aj pod rukami ťažkých pisárov, takže ostatných kolegov v kancelárii určite nebude vyrušovať. Hoci je celá z plastu, pôsobí robustnejšie ako jej predchodca. Tlmiaca vrstva je pre unavené zápästia ako páperie.

Musíte si zvyknúť

Ergonomickou robí klávesnicu ohnutý vzhľad a rozdelenie kláves na dve polovice. Ruky užívateľa sú tak v oveľa prirodzenejšom uhle než pri vykrúcaní nad bežnými obdĺžnikovými klávesnicami, čo by malo znížiť únavu. Klávesnica Surface Ergonomic má mierny sklon, takže klávesy sa smerom hore trochu dvíhajú.

Tým z vás, ktorí ste zvyknutí iba na štandardné klávesnice, to však s ergonomickými môže spočiatku chvíľu trvať. Ruky sa musia „prestaviť“, najmä ak pri písaní používate všetkých desať prstov. Pri prvom skúšaní ergonomickej klávesnice buďte trpezliví a nezalamujte hneď rukami. Stojí to za to.

Jediný problém je jej vysoká cena (130 dolárov). Ak ste pisateľský maniak a neprekáža vám vysoká cena, model Surface Ergonomic určite stojí za zváženie. V prípade, že si ho aj kúpite, ho však nezabudnite chrániť pred závistlivými susedmi v kancelárii.

Zdroj a ilustračné foto: engadget.com