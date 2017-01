Asus Zenbook 3 Deluxe – obrovský hit na CES 2017

Ohodnoť článok

Pôsobivo vyskladaný notebook s elegantným dizajnom. Asus oznamuje aktualizáciu svojej línie ZENBOOK modelom ZENBOOK 3 Deluxe. Je to super tenký 13-palcový notebook so 14-palcovou obrazovkou. Počkať. Čože?

Áno presne tak. Počuli ste dobre. Spoločnosti Asus sa po podarilo vtesnať 14-palcový displej do 13-palcového tela. Znie to ako nemožné, ale je to pravda. Magazín cnet.com priniesol viacej informácii o tomto skvelom notebooku.

Nemožné, Asus zmestili 14-palcovú obrazovku do vnútra 13-palcového notebooku.

Veľkosť notebooku nemusí nutne znamenať, že jeho obrazovka je rovnako tak veľká. V skutočnosti, vzhľadom k väčšiemu priestoru, ktorý zaberá rám lemujúci tvar displeja má displej notebook zvyčajne menší rozmer ako sú jeho avizované veľkosti.

S týmto vedomím Asus vybavil ZENBOOK 3 Deluxe extrémne tenkými rámmi (7,46 mm) a poskytol tak notebooku, čo najväčšiu plochu obrazovky.

Notebook má tri USB-C porty pre všetky Vaše Thunderbolt 3 zariadenia, nabíjanie alebo pre prenos dát s vysokou rýchlosťou.

Ale to nie je jediná pôsobivá vec na jeho dizajne. Má elegantne tenký 12,9 mm hrubý profil a váži len 2,42 libier (1,1 kg).

ZENBOOK 3 Deluxe bude k dispozícii od mája 2017 za 1.699 $

– Tri USB-C porty (dva Thunderbolt 3)

– Intel Core i7-7500U procesor siedmej generácie

– 16 GB RAM

– 1TB SSD

– Rozlíšenie 1920×1080 pixelov s Corning Gorilla Glass 5

– Bude sa dodávať v modrej a šedej

– Podsvietená plnohodnotná klávesnica

– Quad reproduktory Harman Kardon audio

– Voliteľný snímač odtlačkov prstov (kompatibilný s Windows Hello)