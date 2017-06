Ako ochrániť iPhone pred poškodením? Pomôžu vám kryty a obaly! 5 (100%) 1 vote

Ako ochrániť telefón pred prasknutím

Tí, čo vlastnia štýlové smartfóny od Apple, vedia o rozbitých sklách displejov svoje. Kryty na iPhone sú pre ich majiteľov nevyhnutnosť, ktorá im pomáha ochrániť telefón pred prasknutím alebo iným znehodnotením.

Aby ste sa poškodeniu svojho telefónu vyhli, stavte na šikovný a praktický obal či kryt na iPhone, ktorý ho spoľahlivo ochráni a finančne vás nezruinuje. Malá investícia dokáže predĺžiť životnosť vášho smartfónu viac ako o polovicu! iPhone by sa totiž počas bežného používania mohol bez obalu či krytu poškodiť prakticky kedykoľvek. Stačí malá nepozornosť, a pohroma je na svete! S ochranným krytom sa mu to však nestane.

Vytvorte si svoj originál iPhone vďaka krytu

Celkový vzhľad telefónu prispôsobíte svojmu štýlu fóliami a rozličnými puzdrami či krytmi. V ponuke na svoj telefón nájdete však oveľa viac ochranných doplnkov. Obaly na iPhone, puzdrá, kryty, tvrdené sklá, ochranné fólie, wrap fólie či držiaky do auta. Vďaka nim svoj telefón nielen ochránite pred možným poškodením, predĺžite jeho životnosť či si uľahčíte jeho používanie, ale zároveň zatraktívnite jeho dizajn a môžete ho mierne pozmeniť podľa svojho gusta! Tým, ktorí si zakladajú na klasike a nepotrpia si na aktuálny model telefónu, postačí napríklad silikónový kryt na iPhone 5s v priesvitnej farbe. Avšak, ak máte chuť na farbičky alebo zaujímavé prevedenia, stačí zvoliť výraznejší variant. Aj obalov na iPhone 6 je v ponuke neúrekom. Luxusné zlaté, elegantné strieborné, minimalistické čierne či s pestrým motívom, výber je len a len na vás. Pre milovníkov noviniek, ktorí zakaždým čakajú v rade na uvedenie nového modelu iPhone, sú v ponuke originálne kryty na iPhone 7.

Ako nalepíte na telefón tvrdené sklo?

Kým do obalu alebo krytu umiestnite svoj smartfón bez akéhokoľvek problému, s tvrdeným sklom sa treba trochu “pohrať”. Skôr než sa do toho pustíte, nechajte svoj telefón vychladnúť. Vezmite navlhčenú handričku a telefón dôkladne očistite od prachu, odtlačkov a akejkoľvek mastnoty. Povrch mobilu následne dôkladne vysušte a vyleštite suchou handričkou. Pri odbaľovaní ochrannej fólie si dajte pozor, aby ste na nej nezanechali odtlačky prstov. Je dobré ju držať iba za okraje bruškami prstov. Lepiť začnite vždy od kraja a postupne nechajte sklo obopnúť celú časť telefónu. Nezabudnite priloženou handričkou alebo kreditnou kartou precízne povytláčať spod skla nahromadené vzduchové bubliny, vždy od stredu smerom k najbližšiemu okraju. Ak vám niektorá bublina napriek tomu odoláva, vyskúšajte ju prepichnúť čistou ihlou a následne vzduch vytlačiť ešte raz. Niektoré bubliny zmiznú aj samy po pár dňoch, ale keď nechcete čakať alebo sa bojíte ihly, skúste fóliu sňať a nalepiť ju znova. Keď to máte za sebou, stačí už len odlepiť zo skla vrchnú časť, ktorá mala za úlohu ho v balení a pri aplikácii chrániť.