Sťahovanie domácnosti ušité na mieru

Profesionálne sťahovanie domácnosti nezahŕňa len naloženie, prevoz a následné vyloženie nábytku. Dobrá firma vám ponúkne balík služieb, ktorých súčasťou je aj demontáž nábytku, triedenie vecí a upratovanie interiéru po ukončení sťahovania.

Už len samotné hľadanie nového bývania a zvládnutie celej zmeny, ktoré tento krok prináša, dá poriadne zabrať. Nehovoriac o sťahovaní, s ktorým sa spája nepopulárne balenie a presun do nového príbytku, čo stojí kopec času a úsilia. Aj preto je možnosť využiť firmu zaisťujúcu kompletné sťahovanie domácnosti na nezaplatenie.

Sťahovanie na mieru podľa požiadaviek

Nie každá spoločnosť, ktorá sa zaoberá sťahovaním firiem a domácností, umožňuje klientom vyskladať si balík služieb presne podľa požiadavky. Mnohí zákazníci vyžadujú individuálny prístup, v rámci ktorého potrebujú využiť aj netradičné služby, ktoré nie sú bežne ponúkané. Ten sa uplatňuje buď v prípadoch, kedy je potrebné presťahovať hoci len jeden kus nábytku, alebo vtedy, ak je súčasťou objednávky sťahovanie nadrozmerných bremien.

Služby, ktoré zahŕňa sťahovanie domácnosti:

obhliadka objektu a návrh harmonogramu sťahovania

demontáž nábytku s jeho montážou v novom objekte

pri samosťahovaní možnosť využiť prenájom šoféra

likvidácia odpadu vyprodukovaného pri sťahovaní

V ponuke služieb je aj balenie vecí a majetku

Aby ponúkaných služieb nebolo málo, súčasťou portfólia je aj kompletné balenie majetku. To budú mať na starosti pracovníci firmy, ktorí túto činnosť zvládnu v najkratšom možnom čase, no nie na úkor kvality. K ich úlohám patrí takisto triedenie sťahovaných vecí, ich organizácia, zabalenie do ochranných fólií aj následné uloženie do špeciálnych krabíc a prepraviek, ktoré zaistia bezpečnosť majetku pri prevoze.

Pestrá ponuka služieb, ktorú je možné vyskladať na mieru podľa svojich potrieb, dáva šancu presťahovať sa rýchlo a jednoducho širokej skupine klientov. V prípade záujmu o akúkoľvek pomoc navštívte stránku www.prestahuj.sk a dohodnite si konkrétne podmienky sťahovania svojej domácnosti.