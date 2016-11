Ohodnoť článok

Talentovaný režisér a scenárista Quentin Tarantino nedávno oznámil, že pred odchodom do dôchodku plánuje natočiť posledné dva filmy. Bez ohľadu na to, či to bude pravda, Tarantinove filmy sa navždy zapísali do dejín kinematografie.

Gauneri, Pulp Fiction, Jackie Brownová, Kill Bill, Nehanební bastardi, Divoký Django, Osem hrozných. Či už ste videli niektorý z jeho filmov, alebo nie, určite ste o ňom museli počuť. Režisér Quentin Tarantino patrí k najuznávanejším súčasnosti a jeho filmové snímky sledujú milióny fanúšikov so zatajeným dychom. Na svojich filmoch spolupracoval s takými hviezdami ako napríklad Samuel L. Jackson, Uma Thurman, John Travolta, Christoph Waltz či Brad Pitt.

Legenda

Máloktorý režisér má taký výrazný rukopis, ako práve kontroverzný Quentin Tarantino, ktorý sa stal vo filmovej brandži doslova pojmom. Jeho filmy, pretkané nezabudnuteľnými dialógmi, chytľavými soundtrackmi, čiernym humorom a až prehnaným násilím a krviprelievaním, mnohí označujú za majstrovské diela. Tarantinovi sa počas svojej filmárskej kariéry podarilo niečo, čo sa len tak hocikomu nepodarí – vytvoriť vlastný žáner filmov, ktoré si vo svetovej kinematografii našli svoje nezastupiteľné miesto.

Režisér Quentin Tarantino sa nikdy netajil tým, že inšpiráciu nachádza najmä v starých filmoch a overenú klasiku spracúva moderným spôsobom tak, aby oslovila široké publikum. Jeho umenie spočíva najmä v kombinovaní viacerých žánrov – v jeho snímkach preto nájdeme prvky westernu, samurajských filmov či anime.

Začínal ako mnohí iní

Nadaný scenárista a režisér však nikdy nechodil do filmovej školy – všetko sa naučil zo samotných filmov. Quentin, ktorého vychovávala len matka, sa od útleho detstva vyžíval v pozeraní filmov. Všímal si aj tie najmenšie detaily a scény, ktoré ho zaujali, a tie si pretáčal dookola. Okrem toho mal Quentin neuveriteľný talent odcitovať svoje obľúbené pasáže.

Quentin Tarantino vo filmovom priemysle začínal najskôr ako scenárista. Režisérskej stoličky sa prvýkrát chopil až po napísaní scenára k filmu Gauneri, ktorý sa okamžite stal kultovým filmom. Do pozornosti širokej verejnosti sa dostal až vďaka svojmu ďalšiemu filmu, ktorým bol Pulp Fiction, ktorý ohúril nielen divákov, ale aj filmových kritikov. Snímka Tarantinovi okamžite vyniesla nezastupiteľné miesto v kinematografii a niekoľko ocenení, medzi nimi aj Oscara za najlepší scenár.

Tarantinova genialita spočíva najmä v jeho neuveriteľnom dare pre napísanie chytľavého scenára – filmovému publiku prvýkrát ukázal niečo, na čo nebolo zvyknuté. Jeho filmy sú ako puzzle, nelineárne dejové línie udržujú divákov neustále v strehu a nútia ich premýšľať až do posledného momentu, keď do seba všetko zapadne. Skutočné majstrovstvo „tarantinoviek“ preto tkvie v tých najmenších detailoch a pozorný divák nájde medzi jednotlivými filmami určitú kontinuitu. Práve to robí Tarantinove filmy majstrovskými dielami a ľudia ich chcú pozerať znova a znova.

