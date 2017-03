Prírodná kozmetika nemusí byť automaticky zdravšia

Ohodnoť článok

S nástupom trendu všetkého prírodného, ekologického a „bio“ sa ľudia čoraz viac zaujímajú aj o takzvanú prírodnú kozmetiku. Je bezpečnejšia? Lepšia? Oplatí sa priplatiť si za ňu? Pravdou je, že je síce bezpečná, ale nie bezpečnejšia.

Tip redakcie: Návšteva lekára v zahraničí má svoje pravidlá, ak chcete, aby vám ju poisťovňa preplatila

V prvom rade si treba uvedomiť, že pod podobnými označeniami sa môžu skrývať rôzne produkty. Vyznať sa vám pomôže táto legenda zostavená americkým Ministerstvom poľnohospodárstva (USDA):

100% organické: Takýto produkt musí okrem vody a soli obsahovať iba organické zložky.

Organické: Obsah aspoň 95% organicky získaných ingrediencií.

Vyrobené z organických ingrediencií: Obsah aspoň 70% organických zložiek. Na obale môžu byť zobrazené maximálne tri hlavné prírodné prísady.

Prírodné: Produkt obsahuje akúkoľvek zložku rastlinného, minerálneho, morského alebo živočíšneho pôvodu.

Kritéria bezpečnosti kozmetických výrobkov

Pri určovaní bezpečnosti kozmetických výrobkov je kľúčové testovanie. V laboratóriách sa pomocou štandardizovaných testov skúma, či produkt nedráždi pokožku a oči. Ak výrobok dostane zelenú, prichádza na rad ďalšia skúška: test čistoty. Kozmetický prípravok smie obsahovať iba minimum kontaminantov, či už živočíšneho alebo chemického pôvodu. Ako posledná sa skúma odolnosť výrobku voči množeniu baktérií, kvasiniek a plesní. „Nakazené“ výrobky môžu spôsobiť očnú či ušnú infekciu a niekedy prenášajú aj smrteľnú E.coli a iné nebezpečné nákazy.

Práve posledný test predstavuje rozkol medzi „tradičnou“ a „prírodnou“ kozmetikou. Jedna totiž používa konzervačné prípravky a druhá sa im snaží vyhýbať. Sú však naozaj také zlé? Nebezpečné? Potrebujeme ich?

Predstavme si to na príklade s organickými potravinami. Pri ich kúpe si je zákazník plne vedomý, že ich musí skladovať v chladničke a pred skonzumovaním tepelne upraviť. To však vôbec neplatí pri kúpe organickej kozmetiky. Je nepravdepodobné, že ju človek bude skladovať v chladničke a pred použitím ju „uvarí“ v mikrovlnnej rúre. Výrobok zrejme skončí s otvoreným viečkom vo vlhkej kúpeľni – dokonalom prostredí pre množenie nebezpečných mikroorganizmov. Konzervačné látky sú teda do kozmetiky pridávané v záujme bezpečnosti ľudí.

Niektoré značky „prírodnej“ kozmetiky napriek nápisu „bez konzervantov“ pridávajú do svojich výrobkov neregistrované konzervačné látky.

A čo rakovina?

Aj keď „bio“ značky viedli dlhodobú kampaň namierenú proti „tradičným“ kozmetickým postupom, žiaden súvis medzi ich používaním a tvorbou rakoviny sa nikdy nenašiel.

Existuje teda dôvod, aby sme nakupovali prírodnú kozmetiku? Áno, ale bezpečnosť v ňom nezohráva rolu. Pomôžeme tým však Zemi.

Najväčšou, no často prehliadanou, výhodou prírodných výrobkov je ich udržateľnosť. Odhaduje sa, že v roku 2100 bude na planéte žiť až 16 miliárd ľudí. Keď si predstavíme, koľko z nich bude každý deň používať kozmetiku, skončíme pri obrovskom množstve prípravkov. Je preto nesmierne dôležité zamerať sa na to, z akého zdroja pochádzajú ich zložky, či sú obnoviteľné, udržateľné a recyklovateľné. Dokonca aj najväčší kozmetickí giganti ako L’Oreal sa začali zameriavať na udržateľnosť.

Pre koncového užívateľa je dôležité najmä to, aby mu produkt vyhovoval. Ostáva ale dúfať, že prírodný trend je začiatkom niečoho veľkého: udržateľnosti.

Zdroj: http://www.xovain.com/how-to/are-natural-costmetics-better