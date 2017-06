Písanie si pred prvým rande. Toto by ste písať nemali

Ohodnoť článok

Dohodli ste si čas aj miesto. Do prvého rande však zostáva ešte celý týždeň. Čo robiť dovtedy? Napísať jej správu alebo nie? Písanie si pred prvým rande môže byť dobrý aj zlý ťah. Všetko závisí od toho, ako ho zahráte. Ak to so správami preháňate, vaša známosť nadobudne pocit, že má všetko vopred vyhraté a nemusí sa snažiť. Ak však nenapíšete vôbec, môže usúdiť, že o schôdzku nemáte ozajstný záujem.

Tento návod platí pre rande dohodnuté s časovým predstihom. V uponáhľanej dobe sú takéto stretnutia stále bežnejšie. Rady môžu využiť muži aj ženy, hoci sú písané najmä pre pánov, ktorí tradične bývajú pri „balení“ aktívnejší.

Písanie si pred prvým rande

Nezachádzajte do detailov

Vaša známosť môže byť pred prvou schôdzkou trochu nervózna. Ak jej oznámite vopred pripravený plán, tento pocit môže ešte narásť. Správy by sa mali niesť v uvoľnenej atmosfére, ktorá vyjadrí posolstvo: Ktovie, čo sa môže stať, ide o cool stretnutie a nie oficiálne rande.

Príklad:

Ona: Kam pôjdeme?

Ja: Stretnime sa na zastávke. Dáme si rýchly drink, a potom budeme hádzať slamky do ľudí…

Ona: To znie dobre. Vždy som mala rada šport. Uvidíme sa vo štvrtok.

Nepíšte priveľa

Ak ste si už dohodli miesto a čas schôdzky, priveľa správ môže pôsobiť naliehavo. Nechcete ju predsa uštvať. Želáte si, aby sa na vás tešila a vnímala vás ako zaneprázdneného, zábavného a tajomného chlapíka. Vaše správy by sa nemali týkať rande a mali by byť zábavné.

Nevypytujte sa

Otázka „aký máš deň?“ je pred prvým rande príliš osobná. Najlepšie spravíte, ak sa v správach úplne vyhnete otázkam. Môžete jej vtipným spôsobom pripomenúť čas schôdzky, aby na ňu náhodou nezabudla. Napíšte napríklad: „Kto bude meškať, platí drinky.“

Nemajte sexuálne narážky

Vo väčšine prípadov to nie je dobrý krok, čo platí pre ženy aj mužov. Ak nechcete len fyzický vzťah, buďte gentleman a dáma. Nezužujte prvé stretnutie len na jednu dimenziu. Chcete predsa spoznať aj tie ostatné.

Pošlite hodinu pred rande nezáväznú správu

Každý môže stratiť pojem o čase. Nezáväznou správou sa uistíte, že sa na rande naozaj dostaví. Príklady: „Ahoj, stretneme sa pri vchode vedľa McDonaldu. Uvidíme sa onedlho.“ alebo „Ak prídeš príliš skoro, zrejme sa ťa niekto bude snažiť zbaliť.“

Neprezraďte o sebe viac ako tretinu informácií

Niektoré dievčatá vás pred prvým rande budú bombardovať veľkým množstvom otázok. Nepovedzte im však o sebe všetko. Ani to v skutočnosti nechcú vedieť. Nechajte si niečo aj na stretnutie tvárou v tvár. Ak jej prezradíte o sebe len tridsať percent informácií, úplne to postačí na to, aby nemala pocit, že sa stretáva s cudzím človekom.

Neanalyzujte ju

Ak vaša známosť pôsobí normálne, nemáte dôvod zisťovať, či vaše osobnosti ladia. Ani pri osobnom stretnutí nie je ľahké človeka „prečítať“, cez písmenká to je priam nemožné. Ak pred rande o sebe veľa neviete, budete mať oveľa väčší záujem spoznať sa pri stretnutí.

Neprezrádzajte svoju osobnosť

Nesnažte sa spraviť cez správy priveľký dojem. Ak dáte najavo, že ste múdry alebo vtipný, vytvorí si o vás konkrétny obraz, ktorý bude na rande očakávať. Potom môže byť sklamaná. Písanie si pred prvým rande by malo byť najmä uvoľnené. Až pri osobnom stretnutí ju príjemne prekvapte zmyslom pre humor, sebavedomím či rozhľadenosťou.

Neodpovedajte dlhými správami

Ak sú vaše správy oveľa dlhšie ako jej, môžete vyznieť zúfalo. Dlhá správa je na mieste len vtedy, ak potrebujete detailne vysvetliť miesto stretnutia. Odpovedajte vždy správami so zhruba rovnakým rozsahom ako má správa, ktorú ste dostali.

