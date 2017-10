Penis je ctižiadostivá beštia Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Vedci sa domnievajú, že tvar penisu sa z evolučného hľadiska dá vysvetliť jednoduchým dôvodom – slúžil na odstraňovanie semena konkurentov.

Testy amerických odborníkov pod vedením profesora Gordona Gallupa potvrdili teóriu, že penis funguje ako nástroj na odstraňovanie spermií a jeho tvar má umožňovať mužom zbavovať sa semena iných mužov.

Vedci zo Štátnej univerzity v New Yorku sú presvedčení, že penis môže počas pohlavného styku vrážaním vyčistiť ženský reprodukčný systém od semena predošlých milencov.

Svoju teóriu testovali s latexovými falusmi, umelou vagínou a zmesou škrobu s vodou.

V najnovšom čísle časopisu Vedec (Scientist) sa uvádza, že takzvaný koronárny hrebeň penisu, teda hranica medzi samotným údom a žaluďom, bol pri pokusoch schopný tak povediac vydlabať viac ako 90% škrobovej zmesi iba pri jedinom vniknutí.

Falus bez koronárneho hrebeňa mal iba 35% percentný úspech.

Vedci zároveň zistili, že hĺbka zasunutia hrala tiež dôležitú úlohu. Pri vniknutí do troch štvrtín sa údu podarilo vytlačiť menej ako 40% zmesi.

Sexuálny prieskum

Údajne majú dôkaz aj z prieskumu vykonaného medzi študentmi. Tí tvrdia, že sex býva energickejší, ak má muž podozrenie z nevery zo strany ženy, alebo ak bol pár nejaký čas odlúčený. Muži vraj v takom prípade majú akúsi podvedomú potrebu zbaviť partnerku zvyškov semena svojich rivalov.

Vedúci výskumu, profesor Gordon Gallup sa vyjadril pre BBC News Online: „Máme teóriu, že jedinečný tvar mužského penisu sa vyvinul následkom konkurenčného boja o otcovstvo a jeho cieľom je odstraňovať spermie, ktoré v ženskej vagíne zanechali iní muži.

Týmto spôsobom teda penis pomáha majiteľovi nahrádzať semeno svojich konkurentov vlastným semenom.

Našu hypotézu sme si potvrdili nielen pri pokusoch s umelými modelmi genitálií, ale aj zisteniami od študentov, podľa ktorých dochádza pri intímnom styku v prípade nebezpečenstva ženskej nevery k badateľným zmenám. Penis sa vtedy pred ejakuláciou akoby snažil vyčistiť vagínu od cudzieho semena.“

Teória pritiahnutá za vlasy

Podľa Dereka Machina, ktorý pracuje ako urológ v Univerzitnej nemocnici v Aintree, je spomínaná teória mierne pritiahnutá za vlasy.

„Výskum je možno presný, no nemyslím si, že tvar penisu sa vyvinul špecificky iba preto, aby mohol plniť spomínanú funkciu.“

Doktorovi Colmovi O’Mahonymu, predsedovi Združenia genitourinárnej medicíny v Spojenom kráľovstve sa teória veľmi nepozdáva.

„Ak muž pokračuje v narážaní do vagíny aj po ejakulácii, znamenalo by to, že odstraňuje vlastné semeno.

Okrem toho záleží aj na pozícii pri pohlavnom styku. Predpokladám, že gravitačná sila hrá tiež určitú úlohu. Žeby misionári nakoniec predsa len vedeli čosi o polohách?“

Spomínaný výskum zverejnili v časopise Evolúcia a ľudské správanie (Evolution and Human Behaviour).

Čítajte tiež:

Gordon Ramsay zahajuje boj proti kokaínu v reštauráciách

Toto sú najnebezpečnejšie sexuálne polohy

Playboy „zajačiky“ prehovorili, ako sa naozaj žilo v Hefnerovej vile

Zdroj: http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/3128753.stm