Ak chcete byť v práci šťastní nájdite si kamarátov

Ak nie ste v práci šťastní, mali by ste si hľadať inú. Stojí to však veľa úsilia a nejde to zo dňa na deň. Svoju situáciu môžete zlepšiť aj tým, že si medzi kolegami nájdete pár kamarátov. Potom zaručene stúpne vaša spokojnosť v práci. Podľa štúdie z tohto roku až o päťdesiat percent. Ak máte v zamestnaní dokonca najlepšieho kamaráta, vzrastie vaša ochota naplno sa odovzdať práci až sedemnásobne. Ako na to? Máme pre vás zopár rád.

Choďte na pracovné večierky

Posledná vec, ktorú chcete robiť po ôsmich hodinách v práci, je rozprávať sa s kolegami pri firmou platenom drinku. Ak si však chcete nájsť kamarátov, mali by ste využiť každú udalosť, ktorú váš zamestnávateľ organizuje. Choďte tam – hoci len na dvadsať minút. Ak by ste sa aj mali rozprávať len o tom, ako vás práca unavuje, je to stále lepšia interakcia ako žiadna.

Jedzte v spoločných priestoroch

Prestaňte jesť šalát pri vlastnom stole. Nastal čas rozšíriť svoje obzory. V práci zrejme máte spoločné priestory, kde si môžete sadnúť a najesť sa. Stretnete pri tom kolegov a môžete „pokecať“ o plánoch na víkend alebo o seriáli, ktorý práve pozeráte. Pamätajte na to, že s kolegami trávite týždenne minimálne štyridsať hodín. Je dobré, keď vaša komunikácia neprebieha len cez e-mail.

Hovorte „áno“

Peter z učtárne pozval kolegov na koncert svojej kapely. Buďte tam. Kristína z marketingu skladá tím na vedomostný kvíz. Zapojte sa. Na všetky pozvania od kolegov reagujte slovom „áno“. Samozrejme, výnimkou sú prípady, keď naozaj nemôžete. Pamätajte si však: Ak kolegov odmietnete priveľa krát, prestanú vás pozývať.

Nesiľte to

Kamarátstva v práci sú skvelé. Ak ste však vyvinuli veľkú snahu a s kolegom si napriek tomu nie ste bližší, nesiľte to. Nemá zmysel vytvárať neprirodzené priateľstvá. Niekedy to jednoducho nejde. Nerezignujte, ale energiu venujte niekomu inému. Ktovie, možno sa skamarátite s novým „ajťákom“.

Buďte milý

Znie to jednoducho, no práve malé veci sú kľúčové pri budovaní kamarátstiev. Pochváľte kolegyni účes, prineste kolegovi kávu alebo v práci rozdajte koláče.

Neklebeťte

Klebetenie je lákavé – obzvlášť, keď ste v práci nový a chcete rýchlo zapadnúť medzi kolegov. Takto vytvorené kamarátstva však nie sú zdravé. Navyše sa nimi odčleňujete od osoby, ktorú ohovárate. Ak kolegovia pred vami klebetia, buď si nájdite výhovorku na odchod alebo aspoň buďte ticho a neprilievajte olej do ohňa.

