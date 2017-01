Ohodnoť článok

Koexistencia s prírodou, láska k ekológii alebo kúsok záhrady priamo v obývačke. Aj takto môžeme vystihnúť byty a domy, kde rastú stromy rovno v interiéri. A v tomto prípade platí slovíčko rastú úplne doslovne.

Ak by nám pred niekoľkými desaťročiami niekto hovoril o možnosti mať v obývačke stromy ako súčasť interiérového dizajnu, asi by sme sa mu schuti vysmiali. Dnes je možné všetko a snaha architektov zvyšovať komfort a podporovať zdravšie vnútorné prostredie prináša do domov a bytov aj takéto neuveriteľné riešenia.

Stromy v byte – zelené bývanie na moderný spôsob

Príbeh stromov rastúcich v interiéroch začal celkom nevinne. Najprv šlo o vegetačné steny, ktoré si majitelia dávali do obývačiek za účelom oživenia atmosféry. Neskôr sa živá zeleň stávala súčasťou striech a fasád na výškových budovách. Potom už architektom nič nebránilo v pokuse umiestniť stromy aj do interiérov, čo sa osvedčilo ako prospešný dizajnový doplnok.

Príklady budov so stromami v byte alebo na fasáde:

Bosco Verticale (Miláno) – Najznámejší z projektov využívajúcich živé stromy v bytoch a na fasádach. Ide o komplex dvoch výškových veží, ktoré údajne ponúkajú toľko stromov, že by obsadili viac ako hektár lesa.

La Tower-Flower (Paríž) – V 10-poschodovej bytovke sú stromy v bytoch len výnimočne, no ako náhrada prišli vhod balkóny obrastené bambusmi. Aj tento objekt mohol inšpirovať našich architektov k príprave projektu prvej slovenskej bytovky so živými stromami.

Projekt Treenium u nás otvára brány zeleným interiérom

Za inšpiráciou moderných budov, ktoré sa pýšia takouto zelenou vychytávkou, nemusíme ísť ďaleko. Jeden na naše pomery netradičný projekt tohto typu má oživiť aj bratislavskú bytovú výstavbu. Ide o bytový komplex Treenium, ktorý láka kupujúcich práve prítomnosťou živých stromov priamo v byte.

Bytový komplex Treenium v skratke :

– realizácia prinesie 47 alebo 86 bytov, podľa výsledkov stavebného konania

– každý majiteľ sa dočká 1 živého stromu priamo v interiéri bytu

– s vegetáciou sa ráta aj vo vnútrobloku, kde vznikne zelené átrium

– vyhliadkovú terasu na streche budovy oživí jazierko a detské ihrisko

Stromy v byte vyžadujú trochu starostlivosti

Nápad realizovať projekt so živými stromami v byte znie fascinujúco, no má to háčik. Tým je starostlivosť o daný strom, ktorá ide na zodpovednosť majiteľa. Aj keď sa nejedná o náročnú údržbu, pravidelné polievanie a úprava stromu bude potrebná. Otázne je aj opadávanie lístia, na ktoré sa môžete tešiť každú jeseň. Napriek tomu sú plusy tohto estetického aj praktického pomocníka na nezaplatenie a oplatí sa ho mať doma.

Modernizácia miest a pokračujúca expanzia výstavby nás stále viac pripravuje o bližší kontakt s prírodou. Prítomnosť živých stromov v domácnostiach je len prirodzenou reakciou na túžbu po zdravšom a harmonickejšom bývaní, ktoré oživí práve vegetácia. Je chvályhodné, že takéto projekty sa začínajú presadzovať aj u nás a veríme, že v budúcnosti pribudnú ďalšie.