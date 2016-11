Látkové či kožené sedačky? Bratislava ponúka oboje, pomôžeme vám vybrať

Ohodnoť článok

Sedačka ako nekorunovaná kráľovná obývačky by mala vašu domácnosť dostatočne reprezentovať, preto vybrať tú pravú skutočne nie je jednoduché. Neviete, či radšej siahnuť po koženom alebo látkovom poťahu? Aby vám toto rozhodnutie nenarobilo zbytočné vrásky, ukážeme vám výhody aj nevýhody obidvoch druhov poťahu.

Koža ako znak luxusu

Už dávno neplatí, že kožené sedačky sú synonymom pre mohutné a nepraktické časti nábytku. Dnes skôr zobrazujú luxus, eleganciu a kvalitu, za ktorú si, pochopiteľne, priplatíte o niečo viac. Ide však o investíciu do budúcnosti, pretože pri dostatočnej starostlivosti vám kožené sedačky vydržia prakticky “celú večnosť”.

Priniesť si do domácnosti koženú sedačku je, ako keby ste mali náročnejšieho domáceho maznáčika. Budete sa z nej tešiť, no musíte sa o ňu už od začiatku pravidelne starať. Raz týždenne by ste ju mali pretrieť vlhkou handričkou a dvakrát do roku jej dopriať ozdravujúcu kúru v podobe dôkladného vyčistenia a impregnácie.

Látkové sedačky sú lacnejšie

Oveľa nižšie s cenami sa nachádzajú látkové sedačky. Bratislava ale aj iné menšie mestá ponúkajú veľa možností a množstvo kvalitných predajcov, takže o výber farieb či druhov by ste núdzu mať nemali. Hoci sú látkové sedačky spravidla lacnejšie, na kvalite poťahy by ste nemali šetriť. Dnes sú na trhu moderné typy nábytkárskych textílií, ktoré sú ošetrené a upravené tak, aby sa ľahko čistili a zabraňovali vpíjaniu nečistôt do hĺbky tkaniny. U takých vám samotný predajca poskytne napríklad aj desaťročnú záruku.

Výhodou látkových sedačiek je, že ponúkajú obrovský výber farieb, vzorov aj textúry. Vďaka tomu si nájdete presne takú, ktorá sa bude hodiť presne do vašej obývačky. Starostlivosť o látkové sedačky je jednoduchšia, no nemala by sa zanedbávať. Na čistenie škvŕn z ošetrených poťahov postačí napríklad aj čistá voda a v rámci bežnej starostlivosti pravidelné vysávanie.

Foto: Bigstockphoto

