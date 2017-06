Menštruačný kalíšok: Vyskúšala som za vás

Ohodnoť článok

Menštruačný kalíšok

Menštruácia je nákladná záležitosť. Hoci sa týka polovice populácie na svete a spoločenský dialóg o nej je ešte stále pomerne tabu téma, jej vplyv na životné prostredie je nezanedbateľný. Zo štatistík vyplýva, že jedna žena spotrebuje približne 11 000 tampónov, či vložiek za svoj život. Použité vložky a tampóny tvoria zhruba 0,5% odpadu, ktorý sa v jednej domácnosti vyprodukuje za rok. Prerátané na tony ide o ohromné číslo. Nehovoriac o množstve peňazí, ktoré do menštruácie za celý život investujeme. Okrem toho, rozloženie vložiek a tampónov bude prírode trvať celé stáročia.

Aké sú teda možnosti

Možností, ako znížiť odpad súvisiaci s menštruáciou, je niekoľko. Na trhu sú momentálne dostupné znovu použiteľné látkové hygienické vložky, ktoré sa dajú prať, čo je skvelá alternatíva. Látkové vložky však nie sú vhodné pri všetkých činnostiach, takže treba hľadať ďalšie možnosti. Menštruačné špongie sa používajú zrejme od nepamäti, a dostupné sú už aj na slovenskom trhu. Výhoda je, že sexuálne náruživejšie ženy sa nemusia počas svojich dní obmedzovať pri milovaní, no nevýhoda je, že jedna špongia vydrží asi 6 mesiacov, potom je potrebné ju vymeniť za novú.

A potom je tu menštruačný kalíšok. Prvé menštruačné kalíšky boli patentované už v 19. storočí, no medzi ženami sa nikdy veľmi neujali. Revolúcia nastala až v roku 1937, keď americká herečka Leona Chalmers vytvorila inovovaný menštruačný kalíšok z latexu, ktorý bol podobný tomu dnešnému. Počas druhej svetovej vojny však na trhu došlo k nedostatku latexu, takže výroba sa načas zastavila a obnovila sa až v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, keď Leona kalíšok znovu inovovala a nechala si návrh patentovať. No v konzervatívnej dobe, kedy sa o menštruácii nehovorilo vôbec, spôsobila priam škandál. Výroba sa znovu zastavila.

Až na začiatku 21. storočia došlo k ďalšej inovácii a kalíšky sa začali vyrábať z lekárskeho silikónu, ktorý je hypoalergénny, neškodný k ľudskému telu, pružný, no zároveň odolný a jemný, nenarušuje pH, ani prirodzené prostredie pošvy a nepodporuje množenie baktérií. Na trhu, aj na Slovensku, je momentálne niekoľko značiek, ktoré kalíšok ponúkajú za rozumnú cenu, od 10 do 20 eur. Ročne tak ušetríte desiatky, za celý život tisícky eur.

O kalíšku som prvýkrát počula asi pred desiatimi rokmi, no zaobstarala som si ho až nedávno, a to najmä zo zdravotných a ekologických dôvodov. Pred pár rokmi som totiž ochorela, takže koniec používania tampónov bola len otázka času. Okrem toho dlhodobo hľadám spôsob ako znižovať odpad v domácnosti, takže zaobstarať si kalíšok bola logická voľba.

Lenže… je to také jednoduché?

Menštruačný kalíšok je drobná nádobka so stopkou, ktorú si žena zavedie do pošvy. Predáva sa v dvoch až troch veľkostiach (podľa značky), závisí od toho, či žena už rodila alebo nie. Kalíšok sa po zavedení roztvorí a zachytáva menštruačnú krv. Po naplnení treba kalíšok opatrne vybrať, vyliať obsah, opláchnuť a znovu zaviesť. Ta-dá! To vyzerá jednoducho.

Priznám sa však, že použiť kalíšok po prvýkrát bola celkom výzva, najmä preto, že po rokoch používania vložiek a tampónov, som si odrazu musela zvyknúť na celkom nový predmet vo vnútri tela. Panika na seba nenechala dlho čakať. Na zavádzanie a vyberanie kalíška treba predsa len trochu cviku.

V noci sa totiž kalíšok posunul príliš hlboko aj so stopkou, nevedela som ho nahmatať a ťahanie stopky bolo bolestivé. Vybehla som zo sprchy, chcelo sa mi plakať, aj smiať zároveň, skrátka útrapy menštruujúcej ženy nadobudli nový rozmer. Chvíľu som ako besná gúglila na internete, ako si kalíšok vybrať, a napokon som sa dopátrala. Uf! Vybrať, opláchnuť, zaviesť znovu a vydýchnuť si. Bola to adrenalínová jazda.

Ako na to

Predpokladám, že podobnou panikou si prejde každá kalíšková novicka. Ako teda na to?

• Pred prvým použitím vyvarte kalíšok vo vriacej vode, stačí mu aj 5 minút.

• Dôkladne si umyte ruky. Preložte kalíšok na polovicu do tvaru Ua opatrne zaveďte do pošvy, optimálne v podrepe, pôjde vám to ľahšie.

• Ak je zavádzanie bolestivé, kalíšok navlhčite, prípadne použite lubrikačný gél.

• Ústie kalíška sa v pošve roztvorí a pevne priľne k pošvovej stene. Vytvorí sa podtlak, vďaka ktorému nehrozí pretečenie.

• Potom skúste jemne potiahnuť stopku kalíška. Ak sa kalíšok neposunie, ja zavedený správne, vznikol podtlak.

• Správne zavedený menštruačný kalíšok nie je vôbec cítiť. Jediné, čo môžete cítiť je stopka, ktorá môže dráždiť vonkajšie pohlavné orgány, takže skúste kalíšok zaviesť ešte hlbšie alebo stopku skrátiť, či úplne odstrihnúť. Slúži v podstate len ako psychologická pomôcka pre ženy, ktoré s používaním kalíška začínajú.

• Pred vyberaním kalíška si znovu treba dôkladne umyť ruky. Vyberanie pôjde ľahšie v podrepe. Ak sa kalíšok zasunul príliš hlboko, jemne potlačte a kalíšok sa sám zosunie nižšie do pošvy.

• Palcom a ukazovákom jemne stisnite dno kalíška, čím odstránite podtlak a kalíšok sa bude dať ľahko vybrať. Obsah vylejte, kalíšok opláchnite teplou vodou a znovu zaveďte. Ak ste v práci a nemáte v kabínke umývadlo, zoberte si so sebou fľašu s vodou, ktorou kalíšok opláchnete.

• Pri troche cviku sa naučíte neušpiniť sa, hoci začiatky bývajú krvavé, nebudem vám klamať.

Aký je verdikt

S kalíškom sa ešte stále učím zžívať. Kým sa definitívne rozídem s tampónmi, chcem kalíšok vyskúšať v rozličných spoločenských situáciách a prostrediach, aby som si bola stopercentne istá, že je to nadlho moja posledná voľba hygienickej pomôcky. Dnes už však môžem bez obáv povedať, že má mnoho výhod: vydrží dlhšie ako tampón, či vložka; pri močení ma neotravuje šnúrka od tampónu a nemusím kontrolovať, či ju v plavkách nie je vidieť; ušetrila som pár eur a urobila niečo pre životné prostredie. Pevne verím, že sa táto alternatíva čoskoro definitívne stane mojím osobným mainstreamom. Našliapnuté má skvele.

A aké sú vaše skúsenosti s menštruačným kalíškom? Podeľte sa o ne, som zvedavá!