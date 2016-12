Ohodnoť článok

Cez sviatky je takmer nemožné odolať pokušeniu. A úprimne, život je príliš krátky na to, aby sme si nedali jeden či dva medovníčky. Možno sú vám potom nohavice trochu úzke, ale nie je dôvod začínať s drastickou očistou, aby ste zhodili kilá navyše. Vyskúšajte tieto tipy ako ľahko zhodiť pár kíl.

Pite viacej vody

Aspoň 9 pohárov vody denne pomôže eliminovať nadúvanie. Ešte lepšie je ak si ako prvú vec ráno dáte pohár vody čo dokáže zvýšiť váš metabolizmus o 30 percent a ďalší pohár si dajte pred akýmkoľvek jedlom (čo vás zasýti, takže všeobecne jete menej).

Obmedzte sladené bublinkové nápoje

Popri cukru navyše (každá plechovka má približne 39 gramov) a oxidu uhličitom (ktorý spôsobuje nadúvanie) vynechanie tohto každodenného zlozvyku vám môže pomôcť udržať váhu pod kontrolou.

Pite menej alkoholu

To isté platí o poháriku pred spaním. Zatiaľ čo pohárik vodky či vína nezabráni strate na kilách, môže to viesť k ďalším pohárikom. Alebo niečomu na zahryznutie či kratšiemu spánku (čo sa s každým pohárikom zvyšuje).

Nahraďte jedno jedlo šalátom

Týmto spôsobom dostanete do tela dennú dávku zeleniny a znížite denný príjem kalórií. Dbajte na to aby šalát pozostával skôr zo špenátu a rukoly ako krutónov a kúskov slaniny.

Namiesto cukríkov ovocie

Pribaľte si do tašky kúsok ovocia a keď budete mať nabudúce chuť na čokoládovú tyčinku, budete mat po ruke niečo zdravšie na uspokojenie tejto túžby.

Do toho, dajte si koláčik

Ak vám niekto ponúkne čerstvo upečený koláčik bolo by predsa neslušné povedať nie, však? Vezmite si jeden a dajte si ho pol hodinu pred cvičením aby ho vaše telo rýchlo spálilo a dodalo vám dávku energie namiesto uloženia tukov.

Pite viacej čaju

Ďalší tip pred cvičením? Dajte si šálku zeleného čaju. Kofeín vám dodá energiu počas tréningu takže dokážete viac. Taktiež vám potom na pár hodín o trošku zvýši metabolizmus.

Olej nahraďte vývarom

Nabudúce si do woku pridajte zeleninový vývar namiesto olivového oleja (ktorý ma až 120 kalórií na jednu lyžicu). Vaše jedlo bude ľahké a jemne ochutené

Prežúvajte pomaly

Neponáhľajte sa a nakrájajte si jedlo na menšie kúsky. Každé sústo si vychutnajte. Žalúdok tak jedlo ľahšie strávi a váš mozog bude mať čas vyslať signál, že ste plní.

Používajte paličky

A nie len pri suši. Praženica, volské oko…je to len hra. Naučíte sa, že je to oveľa ťažšie ako si jedlo do úst nahádzať vidličkou.

Používajte menší tanier

Pomôže vám to pri odhadovaní vašich porcií. Samozrejme to nepomôže ak si jedlo strategicky nakopíte na každý kúsok taniera. Počúvajte svoje svedomie keď si pohľadom premeriavate porciu.

Jedzte plnotučné syry

Nedávna štúdia preukázala, že plnotučné potraviny sú lepšie (a lepšie chutia) ako nízkotučné. Znamená to, že môžete skonzumovať celý jeden syr Brie? Nie celkom no trojuholník rozumnej veľkosti je v poriadku.

Skúste si aspoň 15 minút pocvičiť

Dbajte na to aby ste každú minútu plne využili a zvyšovali náročnosť. 15 minút je ako by ste si zabehali na páse na celé tri pesničky vášho obľúbeného speváka.

Choďte skôr spať

Nie len že vás to ochráni pred nočným pojedaním ale tiež vám to pomôže udržať hladinu kortizolu (hormónu, ktorý zvyšuje hlad).

