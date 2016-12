Šokujúce veci, ktoré Slováci hľadali na Googli v roku 2016

Ohodnoť článok

Ľudia sú zvláštni a majú zvláštne chúťky. Dokazuje to aj nasledujúca infografika, ktorá ukazuje aké slovné spojenia ľudia najčastejšie zadávali tento rok do Googlu. Niektoré sú naozaj bizarné, niektoré komické, a niektoré zas jednoducho divné. Google náš každodenný nerobí rozdiely a vždy prinesie odpoveď aj na úplné hlúposti, ktoré zadáte do vyhľadávača. A niekedy sa tam zadávajú naozaj riadne veci. Pozrite si zoznam šokujúcich veci, ktoré Slováci hľadali na Googli v roku 2016.

Tip redakcie: Technologické „hračky“, ktoré pobláznili svet v roku 2016

Za infografiku ďakujeme Mikulášovi Prokopovi 🙂

Zdroj: : http://visibility.sk/blog

