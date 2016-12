10 vecí, ktoré treba vyskúšať pred 40-tkou

Ohodnoť článok

Všetci máme akýsi zoznam najtajnejších snov, ktoré si chceme splniť, ešte kým sme mladí, plní energie a bez záväzkov. Problém je však v tom, že ich zvykneme odkladať na neurčito. Až keď doštudujem, až keď si nájdem prácu, až keď si kúpim byt – vyhovárame sa. Avšak žijeme len raz a čas neúprosne letí. Preto netreba otáľať, aby sme raz mali na čo spomínať. Veď kedy, ak nie teraz? Prinášame vám zoznam 10 vecí, ktoré treba zaručene skúsiť skôr, ako na narodeninovej torte sfúknete 40 sviečok.

Precestujte celý svet

Od návštev významných európskych metropol až po cesty do tých najexotickejších destinácií – spoznávaním nových kútov sveta zažijete tie najnezabudnuteľnejšie momenty, na ktoré budete pamätať do konca života. Cestovanie vám nielenže otvorí oči a ukáže život z úplne inej perspektívy, no najmä vám umožní lepšie pochopiť samého seba. Nebojte sa vydať na cesty aj sólo – bude to tá najlepšia škola života, akej sa vám dostane.

Skúste adrenalínový šport

Prekonajte samých seba a na vlastnej koži zažite, čo je to maximálna sloboda. Existuje veľa športov, ktoré naplnia adrenalínom každú jednu bunku vo vašom tele. Čo tak skúsiť napríklad taký bungee jumping, tandemový zoskok alebo vodné lyže?

Naučte sa nový jazyk

Nie nadarmo sa hovorí: koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si človekom. Zapíšte sa na jazykový kurz, čítajte cudzojazyčnú literatúru alebo dokonca vyskúšajte život v inej krajine. Znalosť cudzieho jazyka vám uľahčí nielen pobyt v zahraničí, ale bude pre vás prínosom aj v kariére. Preto platí – čím skôr začnete, tým lepšie.

Tancujte až do rána

Či už na festivale, alebo v klube zabudnite na čas a nechajte sa unášať rytmom hudby. Užite si hlasnú hudbu a veľké davy, kým môžete.

Pokúšajte šťastie hazardnými hrami

V každom z nás sa ukrýva túžba riskovať. A práve hazard je ten najelegantnejší spôsob, akým to môžeme urobiť. Každý má šancu vyhrať, tak prečo nepokúšať šťastie? Za hazardom však nemusíte ísť až do ďalekého Las Vegas. Dnes už máte možnosť navštíviť kasíno svetovej úrovne rýchlo a jednoducho z pohodlia vášho domova a ruletu či poker si môžete zahrať aj online. Neveríte? Tak to vyskúšajte. Nikdy neviete, kedy vyhráte.

Oblečte si, čo sa vám páči

Nebojte sa obliecť si krátke šaty, roztrhané džínsy alebo čokoľvek, čo sa vám páči, nech je to akokoľvek bláznivé. Osloboďte sa a experimentujte. Mladosť je krásna, a preto si môžete dovoliť všetko, v čom sa budete cítiť dobre. Na konvenčné oblečenie máte ešte čas.

Spoznajte netradičné chute

Už ste niekedy jedli pečené kobylky, larvy, slimáky či žaby? Buďte odvážni a spojte návštevu cudzej krajiny s ochutnávaním miestnych špecialít. S chuťami experimentujte aj u vás v kuchyni a naučte sa uvariť aspoň jedno netradičné jedlo, ktorým svojich priateľov zaručene prekvapíte.

Adoptujte si zvieratko z útulku

Nie je nič krajšie, ako mať po boku svojho verného zvieracieho kamaráta, ktorý vás nikdy neopustí. Prečo teda neurobiť dobrý skutok a dať domov roztomilému „útulkáčovi“? Na svete je veľa zvieratiek, ktoré potrebujú lásku.

TIP redakcie: Túto jeseň konečne schudnete

Prečítajte si klasickú literatúru

Orwell, Dickens, Kafka, Tolstoj, Fitzgerald – títo všetci patria medzi to najlepšie, čo nám svetová literatúra dala. Darmo, klasická literatúra v sebe ukrýva hotové poklady. Keďže je dôležité mať všeobecný rozhľad – a platí to aj v oblasti literatúry –, nájdite si čas na diela overené časom. Postupne si vybudujete knižnicu plnú klasiky, ktorá sa raz bude dediť z generácie na generáciu.

Zvečnite sa na fotografii

A na záver: nezabudnite zdokumentovať všetky najdôležitejšie momenty vášho života – neskôr to rozhodne oceníte.

Prečítajte si tiež:

6 spôsobov, ako naučiť bábätko spávať samé