PET fľaše predstavujú len jednu časť mozaiky

Asi nie je deň, kedy sa nedostaneme do styku s plastovými výrobkami. Či už na pultoch potravín, v reštaurácii, na tréningu, alebo bohužiaľ aj v parku na zemi, či pri ceste. Plastové výrobky sa stali neoddeliteľnou súčasťou našich životov a práve preto je namieste sa pozrieť, ako môžeme začať napríklad sami od seba vplývať na to, aby plast skončil v správnej nádobe na odpad, a mohol sa znovu použiť a neskončil v lese či mori.

Problém s hromadením odpadu sme si spôsobili predovšetkým sami a aj preto by sme si nemali pred ním zatvárať oči. Netreba viniť len tých, ktorí sú na strane výrobcov – lebo povedzme si úprimne, mnoho závisí aj od nás spotrebiteľov.

Zhadzovanie prebytočných gramov

Každý by mal začať v prvom rade od seba, aj výrobcovia nápojov si uvedomujú svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu, čo ich vedie k zmene výrobných postupov, v snahe minimalizovať negatívne vplyvy a šetriť prírodné zdroje.

Možno je to len náhoda, ale tak ako sa ľudia snažia zbavovať prebytočných kilogramov, tak aj PET fľaše v poslednom období výrazne „zhodili“. Preto sa čoraz častejšie môžete stretnúť s tým, že mnohé nealkoholické nápoje a minerálky sa na Slovensku predávajú v ľahších fľašiach. Výrazná redukcia hmotnosti, ktorá od 90-tych rokov v priemere poklesla o 50 % svojej váhy sa dnes ustálila na hmotnosti predlisku 1,5 l fľaše na úrovni 28 g. V prípade 0,5 l fliaš sa hmotnosť podarilo postupne znížiť na cca 15 – 20 g. Možno si poviete „nič moc“, ale ak si uvedomíme, že 1,5 l fľaša v roku 1994 vážila zhruba 45 g a dnes necelých 28 g, tak sme do prírody dostali o takmer 2 kg menej plastov na 100 fľašiach. Teda aj úspora váhy 10 % pri zavedení krátkeho hrdla, tzv. shortnecku, a ľahších vrchnákov predstavuje výraznú pomoc a nižší dopad na životné prostredie.

Zodpovednosť na prvom mieste

Okrem znižovania hmotnosti výrobcovia prinášajú na trh ekologickejšie formy fliaš. Na trhu už nejaký čas nájdete ekologicky šetrnú plastovú fľašu PlantBottle, ktorej 30 % tvorí materiál vyrobený na rastlinnej báze. Ten vzniká premenou prírodných cukrov z rastlín a pridáva sa do základnej suroviny na výrobu PET plastov. „V rámci Asociácie sa snažíme postupne znižovať nielen množstvo použitého obalového materiálu, zvyšovať podiel recyklovaného odpadu, ale v neposlednom rade aj zvyšovať možnosti využitia recyklovaných materiálov pri výrobe nových fliaš a dať im tak druhý život, aby sa čo najväčšie množstvo opäť vrátilo do výrobného cyklu,“ upresnila Lucia Morvai z Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych, ktorej členovia sú zapojení do systému podpory zberu a recyklácie používaných obalov.

Recyklujem, recykluješ, recyklujeme

Poobzerajte sa okolo seba, doma, v kancelárii, na ulici. Hodíte vždy Pet fľašu alebo kelímok z jogurtu do žltej zbernej nádoby? Môžete tak prispieť svojim dielom k zlepšeniu životného prostredia a inšpirovať aj svoje okolie. Plasty, ktoré denne používame nemusia skončiť ako odpad, dajú sa vďaka recyklácii znovu využiť a získať šancu na nový život v inej podobe, nielen ako nová fľaša, ekologické tričko, ale aj ruksak, tenisky , či dokonca lavička v parku. Okrem toho pri domácom „škrečkovaní“ plastových obalov zároveň hrozí, že takéto nádoby nepoužijeme správne, pretože skrátka nie sú vhodné na opakované použitie. „Spotrebitelia sú veľmi vynachádzaví a naozaj neuveriteľným spôsobom dokážu používať výrobky v domácnosti na účely, na ktoré neboli vyrobené. Napríklad všetky plastové obaly ako PET fľaše, kelímky a pod. sú určené iba na jednorazové použitie. Je v záujme spotrebiteľa, aby rešpektoval všetky symboly, ktoré sú uvedené na obaloch – či už ide o piktogramy ohľadom ohrevu, či umývania v umývačke riadu alebo teplote, ktorá nesmie byť presiahnutá pri kontakte s potravinami,“ pripomína Ing. Milada Syčová z Regionálneho ústavu verejného zdravia.

Ale ak patríte medzi domácich „kutilov“, resp. ste kreatívni, skúste sa pri recyklácii inšpirovať týmto videom

, a vyrobte si vlastný vodný rozprašovač, kryt na lampu či stojan na kefky. Treba len začať a naša planéta nám poďakuje. 😊