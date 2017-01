Mcdonald’s dosiahol zisk, ktorý by ukončil svetový hladomor. Jeho tajomstvom je cukor.

Ohodnoť článok

Začal v roku 1995 s iba deviatimi reštauráciami. Dnes ho nájdeme vo svete na viac ako 31 000 miestach. Hovoríme o McDonald’s. V porovnaní s Burger King, ktorý má iba 12 000 reštaurácií, je to ozajstný gigant. McDonald’s denne pripraví viac ako 52 miliónov jedál po celom svete a až 18 miliónov jedál ročne. Čo na to poviete? Hlavne nezabudnúť na uhorku. Čo je tajomstvom najúspešnejšej reštaurácie na svete? Je to cukor.

V roku 1970 minuli Američania na rýchle občerstvenie zhruba 6 biliónov dolárov. V roku 2006 až 142 biliónov. Predstavte si to, 142 biliónov dolárov za vysokokalorické jedlo bez nutričnej hodnoty. To je dostatok, aby sa ukončil svetový hladomor. McDonald’s stále rastie, čo nepoteší najmä odporcov cukru. Z celého menu, ktoré nájdeme v reštaurácii je podľa portálu Smart Healthy Eating iba sedem bez. Ten totižto nájdeme skoro v každom nápoji, v hamburgeroch, no aj v hranolkách. A práve cukor je tajomstvom McDonald’s.

Šokujúce štatistiky týkajúce sa rýchleho občerstvenia

Len v USA navštívi fastfoody vyše 50 miliónov ľudí denne

Trans tuk, ktorý sa nachádza vo viacerých druhoch pečiva a vo vysmážaných jedlách spôsobuje zvýšený cholesterol

McDonald’s predá 75 hamburgerov každú sekundu

Podľa portálu Statistic Brain sa vonku stravuje aspoň raz týždenne až 44% ľudí

12% kalórii, ktoré deti príjmu pochádza z prevádzok rýchleho občerstvenia

Pravidelná konzumácia rýchleho občerstvenia vám môže spôsobiť cukrovku, depresiu, bolesť chrbta, u mužov impotenciu, vysoký krvný tlak, rakovinu či bolesť hlavy. Ďalej astmu, srdcovo-cievne choroby či osteoporózu.