Sú bratislavské byty lacné alebo je ich hodnota neprimeraná domácim pomerom? Mali by developeri pribrzdiť rast cien alebo skôr pridať, aby dobehli ostatné metropoly? Ako sa budú ceny bytov pohybovať? Aj s týmito otázkami sa na realitnom trhu stretávame dennodenne, takže poďme spolu hľadať odpovede.

Ceny bytov v Európe sú diametrálne odlišné a kým v niektorých mestách vám na veľký byt stačí zopár tisíc, inde by ste za neho zaplatili vyše milióna. Rozdiely sa týkajú aj trhu s bytmi v Bratislave, ktorý už dlhšie vykazuje rast, čím by mal dosahovať európsky štandard. Otázne ostáva, či Bratislavčania kúpia za rovnakú sumu väčšie a lepšie bývanie ako iní Európania.

Novostavby v Bratislave blízko európskeho priemeru

Na základe kalkulácií viacerých vlaňajších štatistík z bytového trhu vyplýva, že priemerný byt v Európe stojí práve 200 000 €, pričom jeho priemerná výmera dosiahla 89 m2. Podľa prepočtu štatistík bratislavskej poradenskej spoločnosti Bencont Investments sú tak nové byty u nás na hranici európskeho priemeru, nakoľko za 200 000 € kúpime byt s veľkosťou približne 91 m2.

Priemerná výmera bytu v novostavbe za 200 000 € v mestách Európy:

Mesto Výmera bytu v m2 Mesto Výmera bytu v m2 Londýn 11 Praha 103 Viedeň 51 Debrecín 201 Bratislava 91 Kranj 91

Porovnanie krajín nám priblíži index nehnuteľností

Preskúmanie možností možnej veľkosti bytu kúpeného za 200 000 € sa netýkajú len miest. Rovnako dôležité sú celoštátne údaje, ktorým sa už tradične venuje spoločnosť Deloitte. Tá spracovala index nehnuteľností, v ktorom však Slovensko chýba, takže podľa jeho výsledkov sa oboznámime len s údajmi 19 štátov, na základe čoho sa pozrieme na vybranú osmičku.

Priemerná výmera bytu v novostavbe za 200 000 € v európskych štátoch:

Krajina Výmera bytu v m2 Krajina Výmera bytu v m2 Veľká Británia 39 Česko 105 Francúzsko 50 Poľsko 181 Rakúsko 80 Maďarsko 196 Nemecko 97 Rusko 276

Pri pohľade na porovnanie Bratislavy a iných miest sa nemáme za čo hanbiť. Ceny tunajších bytov sa pohybujú na úrovni európskeho priemeru, na základe čoho nechýba veľa, aby sme si v hlavnom meste kúpili štandardný „eurobyt.“ V porovnaní krajín by sme v prípade účasti Slovenska v rebríčkoch skončili o niečo horšie, no na druhej strane je to výhoda. Slováci si aspoň môžu za rovnakú sumu dovoliť väčší a priestrannejší byt ako zahraniční kupujúci.

Číselné údaje sú uvedené na základe zdrojov z portálov: delloite.com, bencont.sk, reality.etrend.sk

