Predčasné voľby by sa mohli v Taliansku konať už vo februári

Ohodnoť článok

Taliansko: Predčasné voľby by sa mohli konať už vo februári

(TASR) – Predčasné parlamentné voľby by sa v Taliansku mohli konať už vo februári nadchádzajúceho roka. Pre denník Corriere della Sera to dnes uviedol taliansky minister vnútra Angelino Alfano.

Tip redakcie: Firmy pozor, Facebook nie je LinkedIn. Robte ho správne.

Minister sa takto vyjadril po tom, ako ohľadne tejto témy diskutoval s premiérom Matteom Renzim. Ten po porážke v nedeľňajšom referende o ústavných zmenách ponúkol v pondelok svoju demisiu prezidentovi Sergiovi Mattarellovi. Prezident následne Renziho požiadal, aby zostal vo funkcii až do prijatia zákona o štátnom rozpočte pre rok 2017. Premiér dnes vyzval talianskych senátorov, aby o rozpočte hlasoval už v stredu.

Predčasné voľby by sa mohli konať skôr, než sa čakalo

Väčšina analytikov ešte pred referendom predpokladala, že v prípade Renziho demisie povedie Taliansko prechodná vláda odborníkov, a to až do riadnych parlamentných volieb v priebehu jari 2018. Predstavitelia talianskych politických strán však teraz naznačujú, že parlamentné voľby by sa mohli konať výrazne skôr, a síce už na jar 2017.

Od ústavnej reforme, o ktorej sa hlasovalo v nedeľňajšom referende, očakával Renzi oklieštenie byrokracie, zvýšenie stability politického systému a zvýšenie konkurencieschopnosti krajiny. Či neúspech v plebiscite prinesie i jeho odstúpenie z čela tejto najsilnejšej talianskej strany, zatiaľ zrejmé nie je.

Čítaj tiež:

Americké ministerstvo obrany premrhalo 125 miliárd dolárov

Členské štáty EÚ súhlasia s podpisom dohody s Kubou