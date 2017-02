USA tvrdia, že Rusko napriek dohode rozmiestnilo nový raketový systém

Ohodnoť článok

(TASR) – Rusko tajne rozmiestnilo na svojom území nové strely s plochou dráhou letu SSC-X-8, a to napriek sťažnostiam amerických činiteľov, že sa tak porušuje dohoda medzi Moskvou a Washingtonom z roku 1987 o likvidácii striel stredného a krátkeho doletu odpaľovaných zo zeme.

Raketové systémy

Podľa agentúry Reuters to v utorok vyhlásil nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa. Rusko tieto strely napriek zmienenej dohode naďalej testuje a vyvíja ich modernizované verzie. Proti týmto aktivitám protestovala aj administratíva Baracka Obamu. Ruská armáda disponuje dvoma prápormi, ktoré obsluhujú tieto raketové systémy. Jeden z nich je umiestnený na základni Kapustin Jar, ďalší na nešpecifikovanej lokalite, píše denník The New York Times, citujúc vládne zdroje. Ruská strana na predmetné správy bezprostredne nereagovala.

Rozmiestnenie týchto striel by taktiež mohlo podstatne zvýšiť vojenskú hrozbu pre členské štáty NATO – v závislosti od toho, kde by sa tento vysokomobilný systém nachádzal a koľko batérií by bolo v budúcnosti rozmiestnených. Americký minister obrany James Mattis sa dnes v Bruseli stretne so svojimi spojeneckými náprotivkami.

