Sanácia Opla bude podľa expertov rýchla a razantná

(TASR) – Francúzsky koncern PSA Group rýchlo a razantne začne so sanáciou stratových značiek Opel/Vauxhall. Riaditeľ Inštitútu pre automobilový sektor (IFA) Willi Diez nepovažuje za reálne, aby reštrukturalizáciu ponechal výlučne na vedení Opla. “To ešte nikdy pri žiadnej akvizícii nefungovalo,” myslí Diez a poukazuje na bolestivé skúsenosti koncernu Daimler pri akvizícii Chrysleru, ktorá sa po rokoch rozpadla.

PSA chce zachrániť Opel

Šéf PSA Carlos Tavare má podľa jeho názoru jasný koncept, ako do roka 2020 urobiť z Opla opäť ziskovú spoločnosť. “Francúzi budú napredovať veľmi rýchlo. Tavares v posledných rokoch rýchlo sanoval PSA a rovnako rýchlo nasmeruje aj Opel do tzv. čiernej nuly.” To je však reálne len s pomocou jasných nariadení z Paríža a nasadením francúzskych manažérov v Opli. “Tí presne vedia, ako to v PSA chodí.” Pravdepodobne pôjde predovšetkým o zjednotenie platforiem všetkých modelov značiek Peugeot, Citroën, DS a Opel s množstvom identických dielov. Tým by sa mohli docieliť úspory v zaobstarávaní a produkcii. Diez je naproti tomu veľmi skeptický k plánom dostať Opel na zahraničné trhy, ktoré pre neho boli doteraz zatvorené. “Opel je veľmi nemecká a európska značka, ktorú v Číne alebo USA prakticky nikto nepozná.” Na týchto vysoko konkurenčných trhoch je mimoriadne ťažké a hlavne nákladné etablovať novú značku. Opel by sa mal preto spočiatku sústrediť na tie európske trhy, o ktoré zatiaľ nebol veľký záujem, napríklad na Rusko.

V prípade rušenia pracovných miest sa PSA podľa Dieza spoľahne predovšetkým na prirodzenú fluktuáciu ľudí, hoci nevylučuje ani nútené prepúšťanie spojené s odstupným. V prvom rade preto, že zamestnanci Opla sú do konca roka 2018 chránení kolektívnou zmluvou. Budúcnosť nemeckých tovární nevidí Diez veľmi pesimisticky, napríklad kmeňová továreň v Rüsselsheime určite prežije a Eisenach zas patrí k najproduktívnejším. Navyše PSA musí niektorý zo závodov premeniť na centrum pre elektrické pohony. PSA v pondelok 6. marca oficiálne potvrdil prevzatie Opla za 1,3 miliardy eur a za európsku finančnú dcéru General Motors zaplatí ďalších 900 miliónov eur. Celá transakcia sa má zavŕšiť ešte tento rok. Opel spolu so svojou sesterskou značkou Vauxhall zamestnávajú v siedmich európskych krajinách viac než 38.000 ľudí, z čoho polovicu v Nemecku.

