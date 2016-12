Ohodnoť článok

Obama: Za osem rokov sa dosiahol mimoriadny pokrok

(TASR) – Americký prezident Barack Obama v dnešnom pravidelnom rozhlasovom príhovore zhodnotil svoje druhé funkčné obdobie, končiace sa 20. januára, a občanom sa poďakoval za všetko, čo urobili, “aby bola Amerika silnejšia”.

Ďalej vyzdvihol “mimoriadny pokrok”, ktorý sa podarilo dosiahnuť počas jeho dvoch štvorročných funkčných období. Ako príklady uviedol oživenie ekonomiky, zníženie nezamestnanosti, zvýšenie príjmov a zdravotnícku reformu. Pripomenul, že o 20 miliónov viac Američanov má zdravotné poistenie, z Iraku a Afganistanu sa vrátilo 165.000 vojakov, zabitý bol najhľadanejší terorista sveta Usáma bin Ládin a takmer 200 štátov podpísalo dohodu o klíme, “ktorá by mohla zachrániť planétu pre naše deti”.

“Slúžiť Vám ako prezident bolo privilégium môjho života,” vyhlásil Obama s tým, že teraz sa pripravuje na ešte dôležitejšiu úlohu – na úlohu občana. Dôležité podľa neho je zachovať to, čo sa dosiahlo a ďalej to rozvíjať. “Mali by ste vedieť, že (…) pri každom kroku budem na Vašej strane,” konštatoval demokrat Obama, ktorého v Bielom dome nahradí kandidát republikánov Donald Trump.

