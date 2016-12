Na Slovensku má až 44% firiem s kvalifikovanými pracovníkmi

Ohodnoť článok

PRIESKUM: Až 44 % firiem v SR nevie obsadiť pracovné miesta vhodnými ľuďmi

(TASR) – Takmer polovica slovenských firiem dlhodobo nedokáže nájsť dostatok vhodných uchádzačov na voľné pracovné miesta. K najťažšie obsaditeľným pozíciám na Slovensku patria remeselníci, šoféri a operátori výroby. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu spoločnosti ManpowerGroup.

Problémy s kvalifikovanými zamestnancami

Zatiaľ čo v roku 2012 pociťovalo problém s nedostatkom vhodných ľudí 17 % zamestnávateľov a v roku 2013 10 %, o rok neskôr už tvoril ich podiel 22 %, vlani 28 % a tento rok až 44 %. Z globálneho pohľadu tomu čelí v priemere 40 % firiem. Na čele krajín, ktoré najťažšie zapĺňajú voľné pozície, je Japonsko s 86 %, Taiwan (73 %) a Rumunsko (72 %).

Prieskum ukázal, že na slovenskom trhu chýbajú predovšetkým ľudia s technickým vzdelaním. Firmy najhoršie hľadajú vhodných kandidátov na pozície remeselníkov, šoférov, operátorov výroby, technikov či obchodníkov. V prvej desiatke sa ocitli aj IT špecialisti, robotníci, inžinieri, lekári a iný zdravotnícky personál, ale tiež pracovníci v reštauráciách a hoteloch.

Dôvody pre nedostatok zamestnancov

„Dostávame sa do situácie na trhu práce, keď už chýba akákoľvek pracovná sila. Pri slovenskej nezamestnanosti okolo 9 % by ešte nejakí voľní kandidáti na trhu mohli byť, ale buď sú to absolventi, alebo ľudia s kvalifikáciou, ktorá vôbec nezodpovedá potrebám zamestnávateľov,“ uviedla generálna riaditeľka ManpowerGroup ČR a SR Jaroslava Rezlerová. Hlavným dôvodom, prečo zamestnávatelia na Slovensku nemôžu obsadiť voľné pozície, je nedostatočná odozva na ich personálnu inzerciu a ďalšie náborové aktivity (36 %), ďalej vyššie mzdové požiadavky uchádzačov o prácu (22 %). Firmy sa sťažujú aj na nedostatok tvrdých zručností (21 %), predovšetkým technických, ako aj chýbajúce mäkké zručnosti (8 %). Menej významným problémom je nedostatok skúseností (5 %).

„Rebríček ukazuje rastúce nároky uchádzačov o prácu. Tým, že je ponúk práce viac, môžu si viac vyberať, majú vyššie požiadavky na mzdu. Na druhej strane, zamestnávatelia stále trvajú na technických zručnostiach, a to vidia ako veľkú prekážku,“ zhodnotil marketingový manažér spoločnosti Jiří Halbrštát.

Aby zamestnávatelia bojovali s nedostatkom ľudí s potrebným profilom, zamestnancom ponúkajú tréningy a rozvojové programy (66 %). Tretina z nich mení stratégiu náboru (32 %) a redefinuje kvalifikačné kritériá (31 %). Outsourcing využíva 22 % firiem, 21 % rozširuje ponuku benefitov a rovnaký počet mení súčasné pracovné modely. Asi 15 % zamestnávateľov v dôsledku tohto problému zvyšuje nástupné platy.

