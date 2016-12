Ohodnoť článok

Aj keď sú malé čo sa týka počtu obyvateľov, poznáme ich hlavne vďaka historickým pamiatkam, umeniu a finančným centrám. Toto sú najmenšie hlavné mestá v Európe, ktoré sa určite oplatí vidieť.

Vatikán, Vatikánsky mestský štát

Podľa posledného sčítania ľudu, vo Vatikáne žije 840 obyvateľov. Keďže mesto sa skladá prakticky z historických pamiatok ako Bazilika sv. Petra, Apoštolský palác, Svätopeterské námestie a vatikánske záhrady, obyvatelia Vatikánu sú prevažne kňazi a švajčiarska garda pápeža.

Monaco-Ville, Monacké kniežactvo

Nádherné opevnené mesto na úpätí nad Stredozemným morom obýva len necelých 1000 obyvateľov a aj napriek obrovskému počtu turistov pôsobí pokojne. Určite aj vďaka tomu, že vstup do centra majú len vozidlá miestnych.

San Maríno, San Maríno

Hlavné mesto rovnomenného štátu má okolo 4.500 občanov. San Maríno bolo historicky prvou republikou v Európe. Historické centrum je zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO.

Vaduz, Lichtenštajnsko

Na prvý pohľad mestečko ako mnohé iné v okolí. Vaduz sa však môže pochváliť obrazovou galériou, ktorá patrí kniežacej rodine Lichtenštajnovcov, ktorá Vaduz obýva od 18.storočia. V zbierke galérie sa nachádzajú diela svetových majstrov ako Leonardo da Vinci, Rembrandt, alebo Rubens. V roku 2015 žilo vo Vaduze 5429 ľudí.

Valetta, Malta

Podľa informácií z roku 2014, v hlavnom meste ostrovného štátu Malta žilo 6444 ľudí. Aj napriek bombardovaniu mesta počas 2. svetovej vojny, vo Valette sa zachovali impozantné barokové stavby, ktoré dnes priťahujú turistov.

Andorra, Andorra

Andorra sa vyznačuje nielen malým počtom obyvateľov (22 884), ale aj tým, že je to najvyššie položené hlavné mesto v Európe (1023m n.m.). Ak sa vyberiete do Andorry autom, pripravte sa na to, že v meste, ako aj v celom štáte, je maximálne povolená rýchlosť 40 km/h.

Luxemburg, Luxemburg

Katedrála Notre-Dame, 100 mostov, bankové centrum a mesto zapísané v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Aj takto by sa v skratke dalo opísať hlavné mesto rovnomenného štátu Luxemburg, kde v r. 2014 žilo 107 247 obyvateľov.

