Mósul 27. októbra (TASR) – Časť bojovníkov Islamského štátu (IS) v irackom Mósule si vo veľkom strihá a holí brady, ktoré sú typickým vonkajším znakom ich príslušnosti k tomuto džihádistickému zoskupeniu. Deje sa tak v situácii, keď sa postupujúce jednotky irackej vládnej armády a ich spojenci v rámci svojej ofenzívy dostali k hraniciam niektorých predmestí tohto irackého veľkomesta.

Francúzsky týždenník Le Point na svojej webovej stránke citoval vyhlásenie jedného z obyvateľov Mósulu, ktorý tvrdí, že “videl členov Dáišu (IS) a ich vonkajší vzhľad sa úplne zmenil”.

“Ostrihali si brady a zmenili oblečenie, aby splynuli s miestnym obyvateľstvom,” dodal mósulský podnikateľ, ktorý sa predstavil ako abú Sajf. Zmenu zovňajšku si abú Sajf vysvetľuje buď strachom islamistov, že sa stanú terčom ostreľovačov útočiacej vládnej armády, alebo tým, že sa chystajú utiecť z mesta.

Informátor francúzskeho týždenníka dodal, že krátko pred mósulskou ofenzívou zmizli z miestnych hotelov aj sýrski obchodníci, ktorí v meste podnikali s “požehnaním” IS.

Mnohí džihádisti sa okrem toho presunuli z východnej časti Mósulu do opevnených miest na západnom brehu rieky Tigris, ktorá pretína mesto. Ako uviedol Le Point, IS je v bitke o Mósul v nevýhode vzhľadom na to, že v meste má 3000-5000 mužov, zatiaľ čo útočiace vládne sily so spojencami majú zmobilizovaný takmer desaťnásobok vojakov.

Doterajší postup útočiacich síl však zrejme zastaví taktika partizánskej vojny, ktorú budú islamisti podľa očakávania používať v bojoch o mesto. Už teraz analytici upozorňujú, že IS sa v posledných dňoch nezvykle často uchyľuje k používaniu mínometov a raketometov, ako aj k nastražovaniu áut naložených výbušninami, na čo upozornil aj veliteľ koaličných síl generál Stephen Townsend.

Poukázal i na to, že taktiku zmenili aj samovražední atentátnici, keďže autá naložené výbušninou odstavujú teraz za múrmi alebo vnútri budov a smerom k pozíciám irackých vládnych síl sa vydajú až tesne pred stanoveným časom, takže v plnej miere využijú moment prekvapenia.

Po rozpútaní priamych bojov o Mósul očakávajú humanitárne organizácie masový útek obyvateľstva z mesta. OSN sa domnieva, že do pohybu by sa mohol dať asi milión osôb z celkového približne 1,5 milióna ľudí žijúcich v mósulskej aglomerácii.

OSN v tejto súvislosti upozornila, že doteraz získaná pomoc od medzinárodného spoločenstva nebude humanitárnym organizáciám stačiť na pokrytie všetkých potrieb utečencov a presídlencov. “Ak sa nič nezmení, bude to katastrofa,” uviedol pre francúzsky týždenník nemenovaný predstaviteľ irackej armády.

