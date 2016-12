Ohodnoť článok

Dylan vyjadril úžas, že má Nobelovu cenu a zmienil sa o Shakespearovi

(TASR) – Americký spevák, skladateľ a básnik Bob Dylan vyjadril pri príležitosti sobotňajšieho odovzdávania cien laureátom Nobelových cien úžas nad tým, že dostal Nobelovu cenu za literatúru a poďakoval Švédskej akadémii za to, že ho zahrnula medzi “obrov” literatúry.

Dylan sa vyjadril k pochybám

Dylan chýbal na sobotňajšom slávnostnom odovzdávaní Nobelových cien a bankete v Štokholme. Ale v jeho vyjadrení, ktoré na slávnosti prečítal americký veľvyslanec, sa vrátil k debate o tom, či by toto ocenenie mal dostať pesničkár. Dylan uviedol, že keď Shakespeare písal Hamleta, pravdepodobne rozmýšľal o tom, ktorých hercov si vyberie pre tú ktorú postavu a kde nájde lebku. A pokračoval: “Som si istý, že tým najvzdialenejším v Shakespearovej mysli bolo: ‘Je toto literatúra?'”

Dodal, že aj on sa sústredí na “bežné veci” ako je záznam v správnej tónine, nie na to, či sú jeho piesne literatúra. A poďakoval Švédskej akadémii za to, že zvážila túto otázku a “poskytla takú nádhernú odpoveď”.

