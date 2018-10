Ako šoférovať ekonomicky – tipy a triky, ako ušetriť Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Vždy, keď sadneme za volant nášho auta, mali by sme si uvedomiť, že umenie šoférovať má významný dopad na spotrebu i opotrebovanie vozidla. Tomu by sme mali vedieť prispôsobiť aj štýl jazdy. Existuje mnoho činností, ktoré ak správne aplikujeme, znížime spotrebu auta, obmedzíme zaťaženie niektorých dielov a znížime emisie. Medzi ne patrí nielen udržiavanie rýchlosti, správne riadenie či voľba kvalitného paliva, ale i množstvo ďalších trikov, na ktoré sa spoločne pozrieme.

Jazdite ekonomicky

Ekonomická jazda môže byť pri dnešných cenách nezanedbateľným rozdielom na účte vodiča. ,,Správnou jazdou sa dá ušetriť až 25 percent nákladov na palivo a o niekoľko mesiacov, v mnohých prípadoch i rokov, predĺžiť životnosť komponentov vozidiel,“ hovorí Rudolf Staník zo spoločnosti AZ Car. Keď si uvedomíme, že bežný vodič za palivo utratí 70 až 120 eur mesačne, štvrtina z toho je potom obnos, za ktorý sa už oplatí šoférovať šetrne.

Rýchlosť

Prvým faktorom, na ktorý sa pozrieme, je rýchlosť. Napriek tomu, že to nemusí byť nutne pravidlom, väčšinou platí, že čím rýchlejšie ideme, tým väčší odpor vzniká, a rovnako tak rastie spotreba paliva. Tento jav nastáva len pri rýchlosti vyššej ako cca 55 kilometrov za hodinu. Rast spotreby je však po dosiahnutí tejto rýchlosti exponenciálny – pri jazde na plný plyn je spotreba paliva o 100% vyššia než pri trojštvrťovom využití. Ideálne pre spotrebu paliva je tiež udržiavanie konštantnej rýchlosti, pri silnej akcelerácii vzniká veľké množstvo energie, ktorá je následne v brzdách zbytočne premenená na teplo bez akéhokoľvek využitia. Preto je tiež jazda štýlom „štart-stop“ to najhoršie, čo môžete v rámci šetrenia paliva urobiť. ,,K udržaniu stálej rýchlosti a zvýšeniu komfortu z jazdy nám potom môže pomôcť tempomat, ktorý ale napriek všeobecnému presvedčeniu nie je výhodný za každých okolností. Profitovať z neho môžeme na rovinkách a diaľniciach, pri jazde do kopca je však jeho činnosť značne kontraproduktívna a mali by sme ho vtedy vypínať,“ radí Jindřich Krejčí, riaditeľ ProfiAuto pre Českú republiku a Slovensko.

Pri spomaľovaní a zrýchľovaní je nutné dbať na plynulosť, prudká akcelerácia nielen spotrebováva nadbytočné množstvo paliva, ale obzvlášť pri nedostatočne zahriatom motore môže spôsobiť nežiaduce poškodenie. U vozidiel, ktoré už disponujú motormi so vstrekovaním, je potom ideálne tzv. brzdenie motorom. Po včasnom uvoľnení plynového pedálu nebude do motora dodávané palivo. Pomocou tejto metódy ušetríte nielen pohonné hmoty, ale i emisie a hlavne brzdy.

Radenie rýchlosti

Pri radení platí jednoduchý princíp – čím vyššie otáčky, tým vyššie trenie i spotreba a zároveň čím vyšší rýchlostný stupeň, tým nižšia spotreba. Chytrý vodič by sa teda mal snažiť preradiť čo možno najskôr, špeciálne na dvojku je ideálne preradiť ihneď po rozjazde. Ďalším prvkom je bezpodmienečne váha, s každými 100 kilogramami rastie spotreba o približne liter na sto kilometrov. Rovnako tak nie je dobré podceňovať aerodynamiku, prázdny strešný nosič, otvorené bočné okienko alebo doplnkový spojler, to všetko zvyšuje spotrebu rámcovo až o 10 percent. Nezanedbateľný vplyv, ktorý vodiči zanedbávajú, má výbava vozidla, najmä klimatizácia a kúrenie. Spolu s rádiom a svetlami môžu zvýšiť spotrebu o 1, v niektorých prípadoch až o 2l/100 km.

Mnohí vodiči zanedbávajú najmä výber vhodnej pneumatiky a ich údržbu. Nielen ich kvalita, ale i správne nahustenie umožňuje pokles odporu, ktorý vzniká pri jazde, a tým znižuje palivovú náročnosť. Rozpätie ideálneho nahustenia je určené výrobcom podľa zaťaženia vozidla. Pre minimalizáciu spotreby je ideálne držať sa na hornej hranici daného rozpätia. Pre lepšiu predstavu – pri poklese tlaku o 25% vzrastie odpor o 10% a spotreba o 5%, okrem toho je s tým spojené zníženie ovládateľnosti vozidla a predĺžená brzdná dráha. Neospravedlniteľnou chybou vodičov je neprezúvanie pneumatík po zime, čím spôsobujú ich nadmerné opotrebovanie a významné zvýšenie odporu.

Palivo

Aj kvalitné palivo a olej sú podstatnou zložkou. Samozrejme stoja o niečo viac, vďaka kvalitnému palivu môžete výrazne zvýšiť dĺžku dojazdu a hlavne je spolu s olejom nevyhnutnou súčasťou starostlivosti o auto. V dlhodobom horizonte sa vyplatí investovať o pár eur viac do kvality, a tým predĺžiť životnosť vozidla. Jedným zo všeobecne rozšírených zlozvykov je taktiež udržiavanie motora v behu počas státia na mieste. ,,Pokiaľ stojíte na mieste dlhšie ako približne 45 sekúnd, je lepšie motor vypnúť,“ dopĺňa Krejčí. Ďalšie často spomínané servisné práce, ktoré však výrazne prispievajú k zníženiu spotreby pohonných hmôt až o 10% a zároveň vďaka nim znížite negatívny dopad na životné prostredie, sú nastavenie motora, výmena vzduchových filtrov a údržba výfukového potrubia.

Pri optimalizácii môže napomáhať palubný počítač, neukazuje síce vo všetkých prípadoch presné čísla, ale pre predstavu spotreby v reálnom čase môže byť užitočným pomocníkom. S jeho pomocou si potom môže každý sám zistiť, aké úpravy napomohli úsporám počas jazdy.