Psychológia za panickým nakupovaním a ako mu zabrániť

Ľudia hromadia zásoby, toaletný papier, cestoviny, konzervy, dezinfekčné prostriedky a mydlo. Prečo a aký to má dopad?

Toaletný papier, cestoviny, konzervy, mydlo to sú len niektoré z položiek, ktoré rýchlo miznú z regálov supermarketov po prepuknutí koronavírusu.

Nazvime to panické nakupovanie. Aj keď ide o zrozumiteľnú reakciu na neistú situáciu, má vplyv na životy ľudí a môže mať výrazný vplyv na dodávateľské reťazce.

Úzkosť týkajúca sa koronavírusu je úplne normálna a podnet na hromadenie zásob sa môže javiť ako primeraná reakcia na situáciu. Je však dôležité vedieť, že takýto panický nákup zhoršuje celú situáciu. Najmä preto, že sa míňajú zásoby a druhí ľudia nemajú prístup k tovaru, ktorý potrebujú.

Psychoterapeuti tvrdia, že ľudia sa snažia „vyriešiť“ svoju úzkosť nákupom spotrebného materiálu, ale keď sa dostanú do obchodov, pravdepodobne zažijú väčšiu úzkosť, pretože zistia, že im dochádzajú zásoby.

Zvýšenej úzkosti rovnako nepridávajú nenávistné či posmešné komentáre ľudí kritizujúcich toto správanie na sociálnych médiách.

Jednoducho nejde o spôsob akým si ľudia majúci strach z vírusu pomôžu.

Psychológovia to vysvetľujú tak, že ľudia, ktorí prepadajú panickému nákupu to robia preto, že sa snažia sami sebe pomôcť v bezmocnej situácii. Ak totiž nemáme kontrolu vo väčšom meradle, snažíme sa mať kontrolu v našom ,,mikrosvete“ a našom každodennom živote. A preto sa ľudia zásobujú.

Rovnako sa ľudia obávajú úmrtia a preto sa u nich prejavuje základný inštinkt ,,nemám jedlo, zomriem“.

Správy sú zahltené informáciami o nakazených a umierajúcich. Počúvanie takýchto správ náš inštinkt prežitia ešte posilňuje. Ľudské bytosti vo všeobecnosti nie sú schopné zvládnuť neistotu a zásobovanie je pre nich určitý spôsob ako túto istotu nadobudnúť.

Môže byť panický nákup alebo hromadenie zásob niekedy rozumným prístupom? Zásobovanie sa je pravdepodobné rozumné len u starších ľudí, alebo rodín s členmi, ktoré majú zdravotné problémy.

Maloobchodníci v súčasnosti čelia zvyšujúcemu sa dopytu po určitých výrobkoch, ktoré sú bezprecedentné mimo vianočného obdobia. Doteraz sa to do značnej miery obmedzovalo na hygienické produkty a trvanlivé potraviny.

Ak panické nakupovanie nie je odpoveďou tak čo je

S prepuknutým vírusom sa potrebujeme vyrovnať pomocou iných stratégií. Prvým, jednoduchým krokom je čerpanie informácii z kvalitných, dôveryhodných zdrojov ako je WHO (Svetová zdravotnícka organizácia).

Po druhé, nevystavujte sa situáciám, ktoré vám môžu spôsobiť stavy úzkosti. Ľudia hovoria o svojich obavách zo správ a to ešte viac podnieti vašu úzkosť. Preto je dôležité rozprávať sa s priateľmi a rodinou, podeliť sa o svoje pocity a overiť si, že ste vy aj oni v poriadku. Mnoho ľudí potrebuje jednoducho len hovoriť o svojom strachu a to zmierni ich úzkosť.

Napokon, plánujte dopredu. Skúste sa zamerať na to čo je praktické. Neutekajte do obchodu a bezhlavo neberte čo vám príde pod ruku. Už to, že máte plán, vám pomôže zmierniť vašu úzkosť.

Robte to rozumne. Ľudia, ktorí by mohli prísť do vztyku s vírusom by sa mali izolovať na dva-tri týždne. Zdravý rozum hovorí urobiť si zásoby len na toto obdobie, čo je veľké balenie toaletného papiera, niekoľko konzerv a možno balenie cestovín a ryže. Ak vám dôjdu, vždy si tovar môžete doobjednať online, prípadne si objednať donášku.

U osôb, ktoré majú zdravotné komplikácie sa čas strávený doma predlžuje. Ak ste jednou z nich, uistite sa, že členovia rodiny, prípadne priatelia vám budú poruke a poskytovať pravidelné dodávky.

Nemusíte predsa nakupovať na polroka dopredu, maximálne na tri týždne. Veďte normálny život ako doteraz.

Každý z nás nesie sociálnu zodpovednosť za to, aby dával pozor aj na ostatných. Zhromažďovanie mydla a toaletného papiera nie je odpoveďou. Ľudia musia byť rozumní z hľadiska svojich potrieb.

