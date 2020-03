O týchto 5 úspešných podnikateľoch z oblasti technológií až tak často nepočuť. Čo sa od nich môžeme naučiť?

Sú fenoménom súčasnosti. Vytvorila ich uponáhľaná doba, v ktorej žijeme. Mnohí z najznámejší podnikatelia v oblasti technológií sa tešia obrovskej popularite a ich miliardové spoločnosti vytvárajú zisk na úrovni HDP niektorých malých krajín.

Každý deň počujeme a čítame o tých výstrednejších z nich – o Elonovi Muskovi a jeho vesmírnom cestovaní a o Markovi Zuckerbergovi a jeho plánovanej kryptomene Libra.

Ale prečo sa nepíše aj o menej známych podnikateľoch? O tých, ktorých nenájdeme na bulvárnych titulkoch až tak často, no ich príbehy sú tiež veľmi zaujímavé. Čo o nich vieme a čo sa od nich môžeme naučiť? Poďme sa na to spolu pozrieť.

Anne Wojcicki

Bývalá manželka spoluzakladateľa technologického giganta, spoločnosti Google, Sergeya Brina možno nie je tak známa ako jej exmanžel, no rozhodne sa nemá za čo hanbiť.

Jej kariéra zakladateľky a výkonnej riaditeľky spoločnosti 23andMe, ktorá umožňuje ľuďom zistiť viac o svojich genetických predispozíciách, bola plná zvratov a prekvapení a vyžadovala odhodlanie, ktoré len tak ktokoľvek v sebe nenájde.

Wojcicki túto spoločnosť založila v roku 2006. Po úvodnom úspechu vo vývoji genetických testov však narazila na zásadný problém, keď ich FDA (Správa potravy a liečiv v USA) označila za nepresné.

Jej vodcovstvo a intuícia však aj napriek tomu doviedla spoločnosť 23andMe k úspechu, keď v roku 2018 získala povolenie na predaj testov na gény spojené s pravdepodobnosťou vzniku rakoviny.

Čo sa od nej môžeme naučiť? Wojcicki sama povedala, že „najlepšou cestou k úspechu je adaptácia,“ čo rozhodne pre 23andMe fungovalo. Spoločnosť sa po odmietnutí FDA prispôsobila novým podmienkam, vďaka čomu je dnes schopná tvarovať budúcnosť starostlivosti ľudí o svoje zdravie. Schopnosť prispôsobiť sa meniacemu sa prostrediu je kľúčová pre akékoľvek podnikanie.

Calvin Ayre

Calvin Ayre sa narodil v Kanade a pochádza z chudobnej farmárskej rodiny. Je teda naozaj možné povedať, že svoj vybudoval prakticky z ničoho.

Po doštudovaní si uvedomil obrovský potenciál internetu a bol jedným z prvých ľudí, ktorým napadlo prepojiť internet s hazardom. Naučil sa navrhovať softvérové riešenia pre zahraničné hazardné spoločnosti, a následne sa začal venovať tvorbe svojej vlastnej online stávkovej kancelárie – bodog.com.

Následný úspech tohto projektu ho inšpiroval pokračovať v hľadaní nových možností v tejto oblasti. Ayre na prelome tisícročí pridal do ponuky svojej stávkovej spoločnosti aj sekciu s kasínovými hrami a pokrom. Dnes je takáto ponuka webov s hazardom síce bežná, no vtedy to bol ešte celkom nevídaný krok.

S touto novou funkcionalitou za z Bodogu stal jeden z priekopníkov sektoru online hazardných hier súčasnosti. Aj keď sú s online hazardom stále spojené nejaké riziká, a je veľmi dôležité vedieť vybrať správne kasíno, musíme uznať, že sa z neho stala veľmi obľúbená forma zábavy. Bez Calvina by to možno tak nebolo.

Čo sa od neho môžeme naučiť? Calvinova schopnosť vybudovať unikátnu značku úzko prepojenú s jeho osobnosťou bola pre úspech jeho projektu kľúčová. Aj keď nemusí byť po chuti každému, jeho život plný žúrovania výborne zapadal do sveta online hazardu. Calvin vždy pôsobil ako úprimný človek užívajúci si pestrý život. A autenticita dobre predáva.

Tim Sweeney

Tim Sweeney na prvý pohľad rozhodne nevyzerá ako typický miliardár. Namiesto obleku má väčšinou na sebe tričko a mikinu, a na tvári nosí nie príliš lichotivé okuliare. V spojitosti s jeho ďalšími vlastnosťami to perfektne skrýva skutočnosť, že jeho majetok má hodnotu približne 7 miliárd dolárov. Ak máte radi počítačové hry, možno už viete, že práve Tim Sweeney stojí za herným megahitom Fortnite.

Tento postoj sa prejavuje aj v jeho profesionálnom živote. Sweeneyho spoločnosť Epic Games nepôsobí v „modernom“ kalifornskom Silicon Valley ale na opačnej strane USA, v Severnej Karolíne.

Sweeneyho postoj už však nie je tak „ľahostajný“ keď ide o hry. Do vývoja herných trhákov spoločnosti Epic Games je vkladané obrovské množstvo úsilia a odhodlania, čo sa nepochybne prejavuje v ich medzinárodnom úspechu.

Čo sa od neho môžeme naučiť? Sweeneyho nesmierna zvedavosť je vlastnosťou všetkých priekopníkov. V rozhovore z roku 2011 sám povedal, že v minulosti rozoberal rôzne stroje, aby pochopil, ako fungujú. Práve takýto dôraz na detaily stojí za úspechom hry Fortnite a ďalších produktov z dielne Epic Games.

Travis Kalanick

Nebojte sa začínať v malom. Travis Kalanick, ktorého projekt pod názvom „Uber“ začínal iba s tromi autami v roku 2009. Dnes je z neho celosvetový fenomén, za ktorým stojí Kalanick so svojim skvelým nápadom prepojiť prepravu osôb a telefóny s prístupom na internet a zabudovaným GPS modulom.

Ani tento úspech však nenastal hladko a bez kontroverzných situácií. Kalanickova spoločnosť bola obvinená z ignorovania obvinení z diskriminácie zo strany zamestnancov, kvôli čomu sa musel vzdať svojej pozície výkonného riaditeľa. Kalanick bol takisto obžalovaný jedným z hlavných investorov, no táto žaloba bola nakoniec zrušená.

Odvtedy sa Kalanick venuje tvorbe investičného fondu na podporu tvorby pracovných miest v rastúcej ekonomike Číny a Indie, a takisto pomáha s výstavbou obrovského mesta na púšti v Saudskej Arábii.

Čo sa od neho môžeme naučiť? Aj keď Kalanick rozhodne nebol vo všetkom dokonalý, dokázal, že mať pevnú víziu je kľúčom k dlhodobému úspech, bez ohľadu na to, či začínate vo veľkom alebo v malom. Na začiatku možno jeho nápad pripadal ľuďom prestrelený, no to ho neodradilo, vďaka čomu svoj nápad pretavil na jednu z najrozšírenejších mobilných aplikácií súčasnosti.

Daniel Ek

Ekovi sa podarilo to, o čom väčšina ľudí iba sníva – spojiť svoju vášeň s nesmierne úspešnou kariérou. Ako talentovaného hudobníka ho nepotešilo, keď Napster, populárna služba na zdieľanie hudobných súborov, ukončila svoju prevádzku. Preto sa rozhodol pracovať na legálnej alternatíve.

Ekov talent našťastie nekončil pri hudbe. Už vtedy bol úspešným podnikateľom a spozoroval dopyt po lacnom spôsobe, ako legálne prehrávať hudbu cez internet. V roku 2002 dostal nápad vytvoriť Spotify, z ktorého sa odvtedy stal celosvetový fenomén.

Čo sa môžeme od neho naučiť? Musíte myslieť inak, ako ostatní, a vymyslieť niečo, čo tu ešte nie je. Ilegálne sťahovanie hudby síce bolo považované za nemorálne, no ani to ľudí neodradilo v ňom pokračovať. Ekovi sa podarilo vytvoriť produkt, ktorý dal širokej verejnosti legálny a relatívne lacný prístup k hudbe, a hudobníkom nový zdroj príjmu od ľudí, ktorí predtým sťahovali hudbu ilegálne.