Je auto vaším druhým domovom? 5 dôležitých rád pre bezpečnú jazdu

Ak vlastníte auto, je pravdepodobné, že väčšinu dní sedíte za volantom. Či už ste na ceste do práce alebo vybavujete bežné veci, šoférovanie je len súčasťou vášho každodenného života. Vedeli ste však, že sadnúť si za volant je pravdepodobne jednou z najnebezpečnejších vecí, ktoré robíte? Podľa štatistík sú dopravné nehody na svete hlavnou príčinou úmrtí u ľudí vo veku až do 54 rokov. Ak je preto automobil vyšším druhým domovom, mali by ste si každú jednu jazdu v ňom poistiť nasledujúcimi dobrými radami.

Bezpečná jazda môže chrániť váš život tým, že predchádza nehodám – a ak už náhodou nastane, môže vám takéto správanie pomôcť predísť vážnym zraneniam. Aké rady majú tú silu vás počas jazdy a prípadnej nehody lepšie chrániť?

Za volantom sa vždy sústreďte a buďte v strehu

Viacerí odborníci na cestnú premávku tvrdia, že nepozornosť vodiča je faktorom, ktorý zapríčiňuje takmer 60 % nehôd. A hoci sa vám môže zdať, že počas jazdy dokážete vykonávať viacero vecí naraz, štúdie ukazujú, že náš mozog taký skvelý v tomto smere nie je. Ak teda jazdíte po ceste a zároveň sa pokúšate naraňajkovať a hrať sa s rádiom, vystavujete seba aj ostatných riziku.

Keď sedíte za volantom, aktívne dávajte pozor na cestu, svoje činy a ostatných vodičov okolo vás. Sústreďte sa na riadenie a minimalizujte akékoľvek rozptýlenie, či už je to mobilný telefón, jedlo alebo iné aktivity, ktoré môžu odviesť vašu pozornosť od jazdy. Nepotrebné veci nechajte v komfortnej vaničke do kufra a obklopte sa len na jazdu nevyhnutnými vecami.

Naplánujte si pravidelné výmeny oleja a údržbu auta

Nielen návyky bezpečného šoférovania sú nevyhnutné pre zachovanie vašej bezpečnosti na ceste. Veľkú úlohu zohráva aj vozidlo, ktoré riadite. Štatistiky uvádzajú, že viac ako 13 % nehôd je spôsobených poruchami vozidla. Dobre udržiavané auto je preto aj bezpečné auto. Držať krok s údržbou vášho auta je teda nevyhnutné, aby ste boli na ceste v bezpečí pre seba aj ostatných.

Prehriate motory, pevné samovrtné skrutky, popraskané čelné sklá a opotrebované pneumatiky môžu spôsobiť, že riadenie vášho auta bude nebezpečné. Uistite sa, že máte čisté čelné sklo a pravidelne kontrolujte svoje auto. Možno budete musieť vymeniť olej, pneumatiky, stierače čelného skla alebo batériu. Vykonajte rutinné kontroly každý rok a neignorujte kontrolku motora vášho auta. Ak vás vaše auto varuje alebo naznačuje, že s ním nie je niečo v poriadku, nezabudnite ho čo najrýchlejšie odviezť do servisu.

Vyhýbajte sa prekročeniu rýchlosti

Otvorené okno so štýlovými deflektormi Heko môže vašu jazdu v mnohých smeroch spríjemniť. Otvorená cesta bez prekážok nás však veľmi často láka k zvýšeniu rýchlosti vozidla, čo nie je dobré riešenie, ani keď sa ponáhľate. Vysoká rýchlosť je podľa prieskumov príčinou až 26 % smrteľných nehôd, pretože prekročením rýchlosti znižujete schopnosť svojho reakčného času a sťažujete si ovládanie vášho auta.

Čím rýchlejšie idete, tým tvrdšie musia vaše brzdy pracovať, aby spomalili vaše vozidlo. Za zlých poveternostných podmienok môže byť prekročenie rýchlosti ešte nebezpečnejšie, pretože si vyžadujúce ešte väčšiu námahu a výkon od vašich bŕzd.

Vždy používajte bezpečnostný pás

Bezpečnostné pásy sú jedným z najdôležitejších bezpečnostných prvkov vo vašom aute. Ich používanie znižuje riziko úmrtia o 45 % a vážneho zranenia o 50 %. Nielenže zachraňujú životy, ale tiež môžu minimalizovať zranenia pri nehode.

Pri zmene jazdného pruhu buďte mimoriadne opatrní

Zmena jazdného pruhu je jedným z ďalších najbežnejších manévrov, ktoré vodiči robia, no zároveň patrí medzi najnebezpečnejšie. Údaje zozbierané za obdobie siedmich rokov ukazujú, že 17 % vážnych nehôd bolo výsledkom náhlej zmeny jazdného pruhu.

Pri zmene jazdného pruhu preto vždy použite smerovku, aby ste ostatným vodičom oznámili svoje úmysly. Potom vykonajte kontrolu ramien, aby ste sa uistili, že nikto nie je vo vašom slepom uhle. Buďte obzvlášť opatrní voči ostatným vodičom, ktorí nemusia dávať pozor, alebo tým, ktorí sa môžu pokúšať zaradiť do rovnakého jazdného pruhu ako vy z druhej strany.

Bezpečná jazda nie je len o tom, ako riadite svoje vozidlo, ale aj o tom, ako sa staráte o svoje auto a rešpektujete ostatných účastníkov cestnej premávky. Dodržiavanie týchto rád vám môže pomôcť znížiť riziko nehôd, ochrániť vás a vašich spolujazdcov a zlepšiť celkovú bezpečnosť na cestách. Pamätajte, že zodpovednosť za bezpečnosť na cestách nesie každý vodič a že aj malé úpravy v správaní a návykoch môžu mať veľký vplyv na váš život a životy ostatných.

Zdroj obrázka: Valerii Apetroaiei/Adobestock.com

Čítajte tiež: