Hoka tenisky – zažite ten najlepší zážitok z behu. Technológie, ktoré robia rozdiel

Hoka tenisky sa zrodili z vášne pre beh a túžby urobiť ho čo najpohodlnejším pri dosahovaní tých najlepších výsledkov. Inovatívne technológie používané pri výrobe dávajú teniskám nový rozmer. Vyskúšali ste už obuv od značky Hoka? V čom spočíva jej jedinečnosť?

Technológia vylepšenej EVA peny

Kým mnohí konkurenti prechádzajú na nové materiály, ktoré majú zlepšiť výkon, komfort a životnosť topánok, značka Hoka One One sa zameriava na vylepšenie a inovácie štandardnej EVA peny. Tento materiál je kľúčový pre mnohé z modelov pánskych a dámskych Hoka tenisiek. Poskytuje optimálnu kombináciu pohodlia, odpruženia a návratnosti energie. Vyznačuje sa dobrou tuhosťou, tvarovou stálosťou a odolnosťou voči praskaniu.

Technológia CMEVA (Compression Molded EVA) slúži ako tlmiaca vrstva, ktorá poskytuje vynikajúcu absorpciu nárazov a zároveň dobrú návratnosť energie (po opakovanom stlačení sa vracia do pôvodného stavu), čo je pre komfort pri behu dôležité.

PROFLY je ďalší vylepšený materiál, ktorý Hoka využíva v niektorých modeloch. Ide o dvojzložkovú penu, ktorá poskytuje vynikajúce tlmenie (mäkká, tlmiaca pena v prednej časti) a výbornú návratnosť energie (energeticky efektívna pena v zadnej časti).

Geometria medzipodošvy pre prirodzený pohyb nohy (META-ROCKER)

Topánky s technológiou Meta-Rocker vám dajú pocit, akoby vás jemne postrkovali vpred. Špeciálne zaoblenie medzipodošvy (do tvaru kolísky) vyrovnáva rozdiel medzi pätou a špičkou, čím zlepšuje prirodzený pohyb nohy pri behu. Okrem toho znižuje záťaž v oblasti Achillovej päty, členkov či lýtok. Medzi najobľúbenejšie modely s touto technológiou patria: dámske a pánske Hoka tenisky Clifton 9, Bondi 8, Rincon 4 a Torrent 4.

Vyššia úroveň podpory počas behu (Active Foot Frame)

Ide o technológiu, ktorá zabezpečuje väčšiu stabilitu chodidla počas behu, a to najmä v oblasti päty – aktívne ju obopína a zaisťuje presné usadenie chodidla do medzipodošvy (noha sa viac „ponorí“ do topánky), čím zvyšuje stabilitu a kontrolu.

Stabilizačné prvky pre bežcov s pronáciou (H-Frame a J-Frame)

Pronácia označuje spôsob, akým sa noha pohybuje počas behu pri dopade a odraze – rozlišujeme neutrálnu, nadmernú (hyperpronácia) alebo nedostatočnú (supináciu) pronáciu. H-Frame a J-Frame sú podporné systémy navrhnuté tak, aby poskytovali dodatočnú stabilitu, podporu a kontrolu pronácie. Obe technológie pomáhajú najmä pri nadmernej pronácií (teda vtáčaní smerom dnu), avšak kým H-Frame poskytuje lepšiu bočnú podporu pozdĺž celého chodidla (na ochoch stranách), J-frame poskytuje podporu len na vnútornej strane.