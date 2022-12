Farby búnd, ktoré budú fungovať v zime

Zimná bunda by mala spĺňať dve podmienky: mala by dobre chrániť pred mrazom a mala by ladiť so zvyškom outfitu. Pri výbere zimnej bundy presne pre Vás sa oplatí zladiť ju k Vášmu štýlu a jej strih a farbu k hlavnej téme celého nášho šatníka. Ak máme radi tlmené a pastelové odtiene, taká by mala byť aj naša bunda. Ak radi vyčnievame z davu a máme radi strihy „s pazúrikom“, mala by tak pôsobiť aj naša bunda. Akú farbu bundy zvoliť, aby bola na zimu ako stvorená?

Opíšte štýl a strih vysnívanej bundy

Pri výbere zimného oblečenia by ste sa mali riadiť praktickosťou a pohodlím. Ako viete, zimné oblečenie nie je ľahké a vzdušné a dodatočná izolácia môže pôsobiť nekomfortne a spôsobiť nepohodlie. Je preto veľmi dôležité, aby oblečenie sedelo a aby ste vyberali kvalitné materiály. Tepelná funkcia, ktorú by mala bunda spĺňať, je neodškriepiteľná – práve dámske zimné bundy nahradia ľahké trenčkoty či vetrovky nosené na jeseň, aby nás čo najviac ochránili pred chladom.

Na výber máme rôzne druhy, strihy aj farby zimných búnd. Ako vybrať najlepšiu? Stojí za to zamerať sa na svoj vlastný štýl a farebné zladenie. Pokiaľ si chceme kúpiť bundu univerzálnu, na rôzne príležitosti a nosiť ju k rôznym štylizáciám, stojí za to staviť na klasické farby a jednoduché strihy. Medzi najuniverzálnejšie farby patrí rozhodne čierna, biela a odtiene béžovej. Páperové bundy v dĺžke po boky alebo dlhé modely s opaskom v páse budú vyzerať skvele v práci aj na stretnutiach s priateľmi, ak majú klasické farby. Zvyšok outfitu sa oplatí zvoliť v podobnej farbe alebo jej odtieňoch – vytvoríme vtedy módny total look. K svetlej bunde môžeme zvoliť aj tmavú čiapku, šál a topánky – alebo naopak – čím získame takisto módny, farebný kontrast.

Netradičné farby búnd, pre zástancov individuality

Zima neznamená vzdať sa módneho oblečenia, ktoré vyjadruje náš štýl. Mnohí dizajnéri sa zamerajú na zaujímavé, asymetrické strihy búnd a priťahujúce pozornosť farby. Oversize bundy s veľkou kapucňou a dodatočnou kožušinou môžu byť skvelou alternatívou k jednoduchým a skromným modelom. Odvážne milovníčky módy volia výrazné oranžové, neónové fialové, krvavočervené či kozmické holografické. Ak nemáte radi tlmené odtiene, oplatí sa zvoliť práve takúto bundu.

Dámske zimné bundy vo výrazných farbách majú tiež svoje podmienky – nemali by sa kombinovať s oblečením v podobných odtieňoch, pretože môžu výrazne prehlušiť celú štylizáciu. V spoločnosti tlmených doplnkov sa oplatí zvoliť jeden výrazný akcent, no pokiaľ sa nechystáme na párty. Potom je kombinácia žiarivých odtieňov v celej štylizácii vítaná a uvoľnená a vďaka jednofarebným setom vytvoríme módny total look odvážnej a sebavedomej ženy, ktorá má rada módne experimenty a nebojí sa prejaviť svoj individuálny prístup k móde.