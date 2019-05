Ohodnoť článok

Staviate a potrebujete namontovať interiérové dvere? Alebo ste sa len rozhodli vymeniť staré dvere za nové? Možno už máte aj vybraté tie, ktoré sa Vám najviac hodia do Vášho interiéru. Ako je to ale s montážou? Ako prebieha a koľko trvá?

Ako prebieha montáž interiérových dverí

Pri montáži dverí je lepšie spoľahnúť sa na odborníkov a nerealizovať si ju svojpomocne. Vďaka správnej montáži Vám dvere budú spoľahlivo fungovať bez potreby ďalšieho odborného zásahu.

Cena samotnej realizácie je dohodnutá pri objednávke dverí. Niektoré firmy ponúkajú montáž v cene dverí a iné ju majú uvedenú samostatne.

Dohodnete si termín

Vo väčšine prípadov sa pri kúpe interiérových dverí dohodne aj predbežný termín montáže. Pre montáž dverí nie je potrebná špeciálna príprava, pokiaľ je stavebná pripravenosť vyhovujúca. V opačnom prípade je zákazník upozornený na potrebné úpravy už pri zameraní. Montážnici si so sebou prinesú všetky potrebné nástroje, ako aj montážny materiál.

Kontrola po príjazde pracovníkov

Každé dvere majú svoje konkrétne technické parametre. Tieto parametre či už stavebných otvorov alebo samotných dverí udáva norma. Podľa veľkosti stavebných otvorov sa zadávajú dvere do objednávky. Správnosť rozmerov skontroluje technik, ktorý vykoná obhliadku ešte pred finálnym podpisom objednávky.

Dvere sa vo väčšine objednávajú v typizovaných rozmeroch. Zákazníci v prípade neštandardného stavebného otvoru neobjednávajú dvere ako atyp, ale upravia alebo prispôsobia stavebný otvor pre typizované dvere. Dvere v atypických rozmeroch sú podstatne drahšie.

Taktiež záleží, či sa vymieňajú staré dvere za nové, alebo sa dvere objednávajú do novostavby. Ak ide o rekonštrukciu, je v mnohých prípadoch potrebná výmena dverí aj so zárubňou. Táto výmena dverí aj so zárubňou je pre výsledný estetický efekt oveľa krajšia ako keď sa dvere zavesia na starú zárubňu. Pôvodné zárubne môžu byť poškodené, krivé a dvere nemusia do týchto zárubní úplne zapasovať.

Samotná montáž

Aby sa predišlo poškodeniam nábytku či podlahy, okolie sa zabezpečuje krycou podložkou. Montážni pracovníci najskôr ukotvia zárubňu do pripraveného stavebného otvoru. Následne sa zavesí dverné krídlo a ako posledné sa montuje kovanie, zámky a ďalšie potrebné doplnky.

Po ukončení realizácie si zákazník spolu s montážnikom prekontroluje správnu funkčnosť dverí a kovania.

Koľko trvá montáž interiérových dverí

Dĺžka montážnych prác závisí od počtu dverí a náročnosti samotnej montáže. Rozdielnosť spôsobuje samotné prevedenie dverí. Inú dobu montáže si vyžadujú dvere falcové, bezfalcové, posuvné či atypické. Odhadovaný čas pre konkrétnu montáž Vám oznámi montážnik pred začatím realizácie.