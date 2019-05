NOS4A2: Každý deň budú vraj Vianoce

Ohodnoť článok

Hoci vonku pribúda slnečných dní, televízna stanici AMC prináša na začiatku leta poriadne mrazivú pochúťku. Fanúšikovia strašidelných príbehov sa môžu tešiť na snový svet, v ktorom je najchutnejším pokrmom nevinná detská duša a najdesivejším miestom nemenná Vianočná ríša. Seriál NOS4A2 vznikol na základe rovnomenného bestselleru od spisovateľa Joa Hilla, ktorý je synom kráľa hororu Stephena Kinga a sám úspešným spisovateľom. Od 6. júna si každý štvrtok o 22:00 zapnite AMC a nezabudnite na popcorn.

Pozrite si trailer k seriálu NOS4A2

Malý Danny sa raz v noci zobudil na zvláštne zvuky, ozývajúce sa zo spálne jeho mamy. Potichu pootvoril dvere a opýtal sa jej, či by nemohol spať s ňou. „Cítim sa osamelý, ako by som bol jediný človek na svete,“ prosil. Mama však mala na návšteve priateľa a dieťa v posteli bolo to posledné, čo práve potrebovala. „Dnes nie, Daniel. Aj tak už si na to príliš veľký,“ vyhlásila a poslala ho späť do jeho izby. Dannymu sa spať nechcelo, a tak si v televízii pustil rozprávku. Zrazu sa na obrazovke namiesto animovaných postavičiek objavilo sneženie a niekde vonku sa ozvala tichá melódia vianočnej koledy. Zvedavý Danny opatrne vyšiel na priedomie a na rohožke našiel červeno-bielu cukrovú paličku. Do nočnej tmy zažiarili reflektory veľkej čiernej limuzíny, ktorá sa ktovie odkiaľ nehlučne objavila pred domom. Zadné dvere sa otvorili a prekvapený Danny zbadal kopu darčekov, zabalených v pestrofarebných papieroch a previazaných mašľami. Očarene sa vydal k autu a vkĺzol na zadné sedadlo. Zrazu sa dvere prudko zaplesli a uväznili Dannyho v aute…

Takto sa začína mysteriózny príbeh o prastarej bytosti, ktorá unáša nevinné deti. Charlie Manx, charizmatický, nesmrteľný tvor, sa živí dušami unesených detí. To, čo z nich po jeho hostine zostane, umiestňuje vo svojej zvrátenej, zamrznutej dedinke zvanej Vianočná ríša. Nešťastníci, ktorí v nej uviazli, deň čo deň prežívajú Štedrý deň a nešťastie a smútok majú zakázaný.

Neberte si cukríky od cudzieho uja

Proti Manxovi a jeho čudnému svetu sa však postaví mladá hrdinka Vic McQueenová. Má pred sebou posledný ročník strednej školy a cez prázdniny pomáha svojej matke s upratovaním v domoch miestnej honorácie v mestečku Haverhill. Desí ju predstava, že by sa namiesto štúdia na vysnívanej vysokej škole mala živiť podobným spôsobom. Túži hlavne uniknúť z domu – jej rodičia sa stále hádajú, v rodine chýbajú peniaze a otec priveľa pije. A tak často nasadne na svoju milovanú motorku a preháňa sa po lesných cestách, aby si vyčistila hlavu. Pri jednom z takýchto výletov narazí na polozrútený most, ktorý ju privedie až k Charliemu Manxovi.

Mladá nádejná umelkyňa vďaka svojmu výraznému talentu zistí, že má nadprirodzenú schopnosť nachádzať stratené veci a dokáže Charlieho sledovať. Hanblivá a trochu asociálna Vic bude musieť vynaložiť celú svoju odvahu, zmysel pre humor aj nezdolnosť, ak chce stratené duše zachrániť z Manxových pazúrov. Bude však mať čo robiť, aby sa jeho obeťou nestala aj ona sama.

Vydesil aj Stepehena Kinga

Charlieho Manxa, toho povestného „zlého uja“, ktorý láka deti na sladkosti, stvárnil na cenu Emmy nominovaný herec a producent Zachary Quinto (Star Trek, American Horror Story). Citlivú a nadanú Vic si zahrala vychádzajúca hviezda Ashleigh Cummings (The Goldfinch, Hounds of Love). Okrem burtonovskej atmosféry k temnote diela prispieva podmanivá hudba, na ktorej sa skladateľsky podieľal aj frontman alternatívnej metalovej kapely Faith No More Mike Patton. Pod seriál sa produkčne podpísal Jami O’Brien (Fear The Walking Dead, Hell On Wheels).

„It´s balls to the wall scary,“ (v preklade brutálne strašidelný), povedal o seriáli NOS4A2 samotný Stephen King, autor kultových hororov ako To, Carrie či Osvietenie. A to je tá najlepšia referencia, akú môže mysteriózny príbeh dostať. NOS4A2 sledujte od 6. júna každý štvrtok o 22:00 hod. na televíznej stanici AMC.