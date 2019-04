7 z najlepších možností bielenia zubov podľa zubného lekára 5 (100%) 1 vote (100%)vote

Chceli by ste mať biely úsmev? To asi my všetci..preto sme sa opýtali zubného lekára na najlepšie možnosti cenovo dostupného domáceho a profesionálneho bielenia.

Použite zubnú pastu s peroxidom vodíka

Peroxid vodíka (ktorý sa nachádza v mnohých bieliacich zubných pastách) rozbije povrchové škvrny na zuboch, aby boli jasnejšie. Ďalšou možnosťou je čistiť si zuby pomocou domácej pasty vyrobenej nasledovne. Peroxid vodíka pomaly nalejte do jedlej sódy a miešajte, až kým nedostanete konzistenciu podobnú zubnej paste. Použite ju raz denne, ráno alebo v noci.

Pridajte bieliacie pásiky

Pre dosiahnutie vyššieho efektu, zubný lekár odporúča bieliacu zubnú pastu kombinovať s bieliacimi pásikmi. Tie sú obzvlášť účinné, pretože bielidlo zostáva v kontakte so zubami dostatočne dlho na to, aby rozbili škvrny na molekulárnej úrovni. Opýtajte sa vášho zubára, ktorú by boli pre vás najvhodnejšie.

Metóda oil pulling

Uprednostňujete prírodnejší prístup? Metóda oil pulling je v súčasnosti veľkým hitom. Má totiž za následok lepší dych, belšie zuby a redukciu krvácania ďasien.

Ako na to?

Vložte do úst 1-2 lyžičky kokosového oleja a približne 20 minút ho omielajte v ústnej dutine. Následne ho vypľujte do servítky a zahoďte do koša. Ústa prepláchnite teplou vodou a vyčistite zubnou pastou.

Pozor na to čo jete

Potraviny zohrávajú obrovskú úlohu. Môžete sa riadiť podľa pravidla s bielizňou. Akékoľvek jedlo alebo nápoj, ktorý by znečistil bielu blúzku, zafarbí zuby čiže ako sú bobuľovité ovocie, červené víno a omáčky. Lepkavé cukrovinky alebo lepkavé sacharidy ako cestoviny a chlieb sa budú tiež držať na zuboch a umožnia, aby sa vytvorili povrchové škvrny. Rýchle riešenie? Po konzumácii takýchto potravín si vypláchnite ústa vodou.

Profesionálne bielenie

Pre viditeľnejšie a rýchlejšie bielenie navštívte svojho zubného lekára, ktorý použije vyššiu koncentráciu peroxidu vodíka (až 35%) a svetlo s vysokou intenzitou na aktiváciu bielidla na urýchlenie jeho prieniku sklovinou.

Zubné fazety

Ak vám nevyhovuje žiadna z vyššie uvedených možností a biele zuby sú pre vás veľmi dôležité – existuje iná, aj keď veľmi drahá možnosť: dyhy. Toto je jediný spôsob ako dosiahnuť zaručene belší úsmev. S ďalšími možnosťami bielenia nikdy neviete presne, ako budú pacientove zuby reagovať, ale s dyhami, máte možnosť vybrať si odtieň, ktorý je správny od začiatku.

