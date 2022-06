5 tipov, ako si zlepšiť zrak

Problémy so zrakom trápia mnoho ľudí. Môže ísť vrodenú chybu alebo o zhoršenie z dôvodu veku či nedostatočnej starostlivosti o oči. Všeobecná a jediná rada na dosiahnutie výborného zraku síce neexistuje, no existujú praktické tipy, pomocou ktorých si môžete zrak ochrániť a dokonca aj zlepšiť.

Zdroj: Unsplash.com

1. Zamerajte sa na správnu výživu očí

Rovnako ako iné časti tela, aj oči môžete posilniť vitamínmi a minerálnymi látkami. Najprv sa zamerajte na svoj jedálniček. Znížte príjem bielej múky a začnite jesť potraviny, ktoré obsahujú omega-3 mastné kyseliny a luteín. Zamerajte sa aj na vitamíny A a E, ktoré oči chránia pred voľnými radikálmi.

K ďalším skvelým minerálom a vitamínom sa radia vitamín C, zinok a selén. Ak by ste mali nejakého minerálu menej, zvážte výživové doplnky. Na trhu nájdete aj špeciálne produkty, ktoré sú určené priamo pre oči.

2. Nezabudnite na pravidelné očné prehliadky

Nehľadiac na to, či nosíte okuliare alebo nemáte žiadne problémy so zrakom, nezabudnite na pravidelné očné prehliadky. Absolvovať by ste ich mali raz ročne.

Očný lekár vám prezrie oči a zistí, či je všetko v poriadku. Okrem toho zmeria aj tlak v očiach, skontroluje kvalitu slzného filmu a vyšetrí vašu zrakovú ostrosť. Prehliadka niekedy dokáže odhaliť aj rôzne začínajúce poruchy a komplikácie, ktoré by mohli viesť k problémom s videním do blízka alebo diaľky.

Zdroj: Unsplash.com

3. Myslite na oddych pre oči

Aj oči si potrebujú oddýchnuť. Spravidla tak robia počas noci, no niekedy si musia vydýchnuť aj cez deň. A to hlavne v prípade, ak zvyknete pozerať do počítača alebo mobilu. Už dve či tri hodiny za obrazovkou vedia ovplyvniť ostrosť a spôsobiť bolesť očí či hlavy, nepríjemnú suchosť alebo rozmazané videnie.

Najlepším riešením je pravidlo 20 : 20 : 20, ktoré znamená: každých 20 minút si urobte 20-sekundovú prestávku a zamerajte svoj pohľad na objekt vzdialený 20 stôp (približne 6 metrov) od počítača.

Ľuďom pracujúcim dlhé hodiny za počítačom dokážu skvelo pomôcť dámske či pánske dioptrické okuliare so špeciálnymi sklami filtrujúcimi modré svetlo. Tieto okuliare však nájdete aj s čistými nedioptrickými sklami v prípade, že dioptrie nepotrebujete. Prípadne využívajte špeciálne funkcie nových monitorov. Tie sa postarajú o zmenu farebného nastavenia obrazovky, vďaka čomu sa do nej pozerá oveľa lepšie.

V boji proti suchosti pomôžu „staré dobré“ kvapky. Na trhu ich nájdete veľa, preto si vyberte také, ktoré vám budú zložením sedieť najlepšie.

4. Sledujte vašu ideálnu telesnú hmotnosť

Nie každý to vie, no nedostatok pohybu a veľa zbytočného tuku ovplyvňuje nielen kosti a kĺby, ale takisto oči. Tento fakt platí hlavne v prípade starších ľudí, u ktorých kvôli vyššej váhe dochádza k zužovaniu tepien, čo priamo ovplyvňuje zrak.

Ak sa vám zdá, že horšie vidíte, možno to bude tým, že sa nedostatočne hýbete a máte zle nastavený jedálniček. Začnite konzumovať viac zeleniny a ovocia a aspoň trikrát do týždňa sa hýbte. Ak vás nebaví klasické cvičenie, vhodná je aj chôdza.

5. Noste slnečné okuliare

Slnečné okuliare sú nielen štýlovým doplnkom, ale takisto praktickým pomocníkom. Efektívne ochránia oči pred nebezpečným UV žiarením. Nie všetky okuliare však vedia proti ultrafialovým lúčom bojovať. Lacné modely sú spravidla len na imidž. Ak teda chcete čo najlepšiu ochranu, do okuliarov investujte a nakupujte ich v optikách alebo špecializovaných predajniach.