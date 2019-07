Témou Letného filmového festivalu 4 živly sa v auguste stanú ČÍSLA 5 (100%) 1 vote (100%)vote

V Banskej Štiavnici sa v dňoch 7. – 11. augusta 2019 uskutoční 21. ročník Letného filmového festivalu 4 živly, ktorého témou sa tentoraz stanú ČÍSLA. Tematický výber filmov a viacero sprievodných podujatí ponúkne festival v banskoštiavnickom kine, kaviarňach, ale aj pod hviezdnym nebom – na unikátnom amfiteátri s výhľadom na mesto.

V programe sa vedľa seba stretnú hrané, dokumentárne, animované aj experimentálne filmy celosvetovej produkcie, všetky zastrešené ústrednou témou. Spomedzi legendárnych snímok možno spomenúť napríklad poľský film Dvojaký život Veroniky (Krzysztof Kieślowski, 1991) či snovým oparom zahalenú francúzsku komédiu Trojka z mravov (Jean Vigo, 1933). Viaceré z uvádzaných filmov nedávno zarezonovali na svetových festivaloch – medzi ne patrí napríklad bulharsko-nemecký film 3/4 (Ilian Metev, 2017) či japonsko-hongkongský experiment Memento Stella (Takaši Makino, 2018), ktorého fragment vznikol aj v Banskej Štiavnici. Súčasťou tohtoročného programu 4 živlov bude tiež niekoľkých slovenských predpremiér. Za účasti tvorcov premietnu dokument The Sound Is Innocent (Johana Ožvold, 2019), nakrútený v česko-francúzsko-slovenskej koprodukcii. Po úspechu na festivale v Karlových Varoch, kde získala divácku cenu, bude v Štiavnici premietnutá snímka Forman vs. Forman (Helena Třeštíková, Jakub Hejna, 2019).

Filmový program doplnia prednášky a diskusie s tvorcami a odborníkmi. Jedna z diskusií sa bude venovať médiám „v ére jednotiek a núl“ a o súčasných i budúcich trendoch v mediálnej sfére budú diskutovať českí a slovenskí žurnalisti. Ďalšia diskusia si vezme na paškál čísla v nezávislej kultúre a organizátori kultúrnych podujatí v nej porozprávajú o tom, akým výzvam či problémom čelia. V sprievodnom programe nebudú chýbať koncerty, večerné párty a výstavy výtvarného umenia.

Počas 4 živlov bude tiež prebiehať workshop UŠAMI, zameraný na zvukový dizajn, resp. jeho podkategóriu – field recording. Vopred prihlásení účastníci budú mať možnosť za pomoci domácich i českých lektorov spoznať základy terénneho nahrávania a postprodukcie zozbieraného materiálu. Je možné prostredníctvom zvuku zachytiť atmosféru mesta? Ako sa tvorí zvuková mapa Banskej Štiavnice a dokážeme ju porovnať s minulosťou, alebo predpovedať jej budúcnosť? Na tieto i ďalšie otázky bude workshop počas 4 živlov hľadať odpovede.

Tvorivé aktivity sú každoročne tiež súčasťou Detských 4 živlov, programu pre celé rodiny. Tento rok ponúknu okrem animačnej tvorivej dielne pre vopred prihlásené deti aj otvorenú výtvarnú dielňu a premietania výnimočných filmov pre detské publikum, ktoré si užijú aj dospelí. Medzi také patrí napríklad nová česko-slovenská rozprávka Hodinárov učeň (Jitka Rudolfová, 2019), ktorú príde na festival uviesť delegácia tvorcov.

Bližšie informácie o programe 21. Letného filmového festivalu 4 živly, spoločne s informáciami o zvýhodnenom vstupnom v predpredaji, ponúka webstránka www.4zivly.sk.

Text a foto: Slovakofilm.sk